ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor

14.04.2022 20:06
ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya üst düzey bir heyet gönderme konusunda karara varmaya çalıştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya üst düzey bir heyet gönderme konusunda karara varmaya çalıştıklarını bildirdi.

Biden, Kuzey Carolina eyaletinde yapacağı konuşma için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu üst düzey bir heyet göndereceği iddialarını sorması üzerine Biden, "Bu konuda şu anda bir karar vermeye çalışıyoruz." dedi.

Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de Biden'ın ifadelerini tekrar ederek, ABD'nin Ukraynalı yetkililerle sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Lloyd Austin, Joe Biden, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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