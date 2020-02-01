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ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması
6 saat önce
ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.
ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.
ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:52
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