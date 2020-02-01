ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması - Son Dakika Dünya

ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

6 saat önce

ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.

ABD yönetiminden güvenlik gerekçesiyle 6 ülkeye daha vize kısıtlaması, System.String[]

ABD yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren vizelerin verilmesini askıya aldı.


ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:52 
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