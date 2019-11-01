Son Dakika Haberleri: ABD yönetiminden Irak açıklaması
Son Dakika Güncel ABD yönetiminden Irak açıklaması

ABD yönetiminden Irak açıklaması

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak hükümeti tarafından ülke içindeki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD yönetiminden Irak açıklaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak hükümeti tarafından ülke içindeki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pompeo, Irak hükümetinin ülkede devam eden protestoları yatıştırmak için attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, Irak'taki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pompeo, "Irak hükümeti, sesini duyurabilmek için sokağa çıkan Irak halkının talep ettiği meşru talepleri dinlemelidir." dedi.

Pompeo, Irak'ta yaşanan durumları yakından takip ettiklerini, ekimdeki şiddete yönelik Irak hükümetinin yaptığı soruşturmanın yetersiz olduğunu, Irak halkının gerçek hesap verilebilirliği ve adaleti hak ettiğini belirtti.

"Basın özgürlüğü, demokratik reformun doğasında var"

Pompeo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Salih'in ilan ettiği çabalar kapsamında, son zamanlarda basın ve ifade özgürlüğüne yönelik getirilen ciddi kısıtlamalar gevşetilmelidir. Basın özgürlüğü, demokratik reformun doğasında var. ABD hükümeti, Irak halkını, kurumlarını, güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir."

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve Erbain törenleri dolayısıyla bir süre ara verilmesinin ardından 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteriler, ikinci haftasına giriyor.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı.

Buna ilişkin olarak Irak hükümeti, işsizlik, yolsuzluk ve altyapı çalışmalarına hız vereceğini açıkladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD yönetiminden Irak açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]