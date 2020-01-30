ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım - Son Dakika

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ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım
6 saat önce
ABD yönetimi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:20 Kaynak: AA
ABD yönetimi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Başkanı Ali Ekber Salihi'yi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yönetimi İran Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kurumun başkanı Salihi'ye yaptırım uyguladı.
Öte yandan ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların bu yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtti.
Hazine Bakanlığının konuya ilişkin ilerleyen saatlerde bir açıklama daha yapması bekleniyor.
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