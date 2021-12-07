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ABD yönetiminden İran, Suriye ve Uganda'da 15 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım - Son Dakika

ABD yönetiminden İran, Suriye ve Uganda'da 15 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

07.12.2021 23:27
ABD yönetiminden İran, Suriye ve Uganda'da 15 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, Suriye ve Uganda'da siyasi muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile ilişkili 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran, Suriye ve Uganda'da siyasi muhaliflere ve barışçıl protestoculara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile ilişkili 15 yetkili ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bu haftaki Demokrasi Zirvesi'nin hedefleriyle tutarlı olarak, dünya çapında ciddi insan hakları ihlallerine ve baskıcı eylemlere karşı koymak için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır. Bu nedenle Başkanlık Kararnameleri uyarınca siyasi muhalifleri, barışçıl protestocuları ve diğer bireyleri hedef alan ciddi insan hakları ihlalleri ve baskıcı eylemlerle bağlantılı olarak bugün üç ülkede çok sayıda aktörü yaptırım listesine aldık." ifadelerine yer verdi.

Bu kişi ve kuruluşların İran, Suriye ve Uganda'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığını kaydeden Blinken, "ABD, dünya çapında insan haklarını kötüye kullananlar için demokrasiyi ve hesap verebilirliği teşvik etmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı da yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'da protestolara müdahale ve gözaltına alınan protestoculara kötü muamele etmekle suçlanan İran Kolluk Kuvvetleri Özel Birimi ve ona bağlı İran Terörle Mücadele Özel Birimi'nin yanı sıra Sistan'da bulunan Zahedan Hapishanesi ve İsfahan Merkez Hapishanesinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın Kuds kentinin valisi Leyla Vasegi'nin yanı sıra İran güvenlik bürokrasisinden 8 yetkiliye yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Suriye'de kimyasal silah saldırılarına karışanlara da yaptırım uygulandı

Açıklamada ayrıca Suriye'de Esed rejimine bağlı Hava Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri İstihbaratına bağlı 5 üst düzey subayın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu kişilerin doğrudan Suriye'nin kimyasal silah stoğunu kontrol ettiği belirtilen açıklamada, listede 2012'de Dera'da yüzlerce sivilin katliamından sorumlu Hava Kuvvetleri İstihbaratında üst düzey görevli Kathan Halil'in ve 2017'deki Han Şeyhun saldırısında doğrudan rol alan Tümgeneral Muhammed Yusuf Al Hasuri'nin de yer aldığı bildirildi.

Hazine Bakanlığının açıklamasında ayrıca Uganda Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Abdel Kandiho'nun da siyasi muhaliflerin tutuklanıp sorgulanmasında rol aldığı gerekçesi ile yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uganda, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD yönetiminden İran, Suriye ve Uganda'da 15 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım - Son Dakika


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