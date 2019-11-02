"ABD, YPG/PKK ile ortak olduğunda NATO müttefikine ihanet etti"

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, "ABD'nin Kürtlere (YPG/PKK) ihanet ettiğini düşünen Kongre üyeleri ve senatörlere şunu hatırlatmak isterim ki; ABD, YPG/PKK ile ortak olduğu gün zaten bir NATO müttefikine ihanet etti." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı, "Değişen Dinamikler: Suriye İçin Sırada Ne Var?" başlığıyla bir telekonferans düzenledi.

Telekonferansa, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Noi, Suriye Amerikan Konseyi Başkanı Zaki Lababidi ve eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford konuşmacı olarak katıldı.

Noi, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusundaki ortak çıkarlarının, iki ülkeyi Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin bir mutabakat imzalamaya götürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin Suriye politikasındaki önceliklerinin zamanla değişse de buraya yaklaşımının değişmediğini vurgulayan Noi, "Türkiye, ilk mülteci akınından bu yana bir güvenli bölge istiyordu. Türkiye'nin önerileri gerçekleştirilemedi çünkü müttefiklerimizi bu amaçlara ikna edemedik." diye konuştu.

"Bizim derdimiz teröristlerle, Kürtlerle değil"

Noi, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye'nin milyarlarca dolar harcama yaptığına ve güvenli bölge oluşturulmasının bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Ancak tabii ki en başta sınırlarımızı teröristlerden temizlemeliyiz. Kürtler ve YPG/PKK sık sık karıştırılıyor. Bizim derdimiz teröristlerle, Kürtlerle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerin geri dönüşlerinin uluslararası hukuka uygun olacağını vurgulayan Noi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de burada önemli bir rol oynayacağını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisinin, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de Türkiye karşıtı iki tasarıyı onaylamasının, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirdiğine dikkati çeken Noi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin Kürtlere (YPG/PKK) ihanet ettiğini düşünen Kongre üyeleri ve senatörlere şunu hatırlatmak isterim ki; ABD, YPG/PKK ile ortak olduğu gün zaten bir NATO müttefikine ihanet etti. ABD, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyordu ve 1999'da terörist başı Abdullah Öcalan'ı yakalamak için bizimle çalışmıştı. ABD, Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK yüzünden ne kadar acı çektiğini zaten çok iyi biliyordu."

"Türkiye'nin DEAŞ'a karşı savaşmadığını söylemek adil değil"

"Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele etmediği" yönündeki iddialara da tepki gösteren Noi, "Türkiye'nin DEAŞ'a karşı savaşmadığını söylemek adil değil. Türkiye, bu aşırılıkçı örgütten dolayı acı çeken ülkelerden biri. Yüzlerce insan, Türkiye'de bu örgütün düzenlediği canlı bomba saldırıları ve silahlı saldırıları yüzünden hayatını kaybetti. Ayrıca Türkiye, sadece ülke içinde değil, Suriye'de de DEAŞ'a karşı savaştı ve savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Suriye Amerikan Konseyi Başkanı Lababidi de Suriye'de 2011'de başlayan ve iç savaşa giden ayaklanmaların, Beşşar Esed rejimine karşı başladığını ve Anayasa Komitesinin bu konu üzerinde durması gerektiğini kaydetti.