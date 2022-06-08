ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı

08.06.2022 18:35
ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un evinin yakınlarında silahlı bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 20'li yaşlarında Californialı bir erkek, Kavanaugh'un Maryland eyaletindeki evinin yakınlarında gözaltına alındı.

Kaynaklar, silahı bulunan zanlının, polise Kavanaugh'u öldürmek istediğini söylediğini aktardı.

Kaynaklar ayrıca, zanlının Yüksek Mahkemenin gelecek ay almaya hazırlandığı ve kürtajı yasal hak olmaktan çıkaracak karara kızgın olduğunu da belirtti.

Adalet Bakanlığı zanlıyı "cinayete teşebbüs" ile suçladı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kavanaugh'un evinin yakınlarında yakalanan şahsa, "ABD'nin bir yargıcını kaçırmak ya da öldürmek ile tehdit etmek ya da bunlara teşebbüs etmek" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

İsminin Nicholas John Roske olduğu belirtilen zanlının, Kavanaugh'a zarar verme düşüncesinde olduğunu ve çantasında silah taşıdığını emniyet birimlerine söylediği aktarıldı.

Biden, zanlıyı kınadı

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu şahsın eylemlerini esefle kınadığını belirten Jean-Pierre, "Yargıçları sindirmek için şiddet tehdidinin ya da teşebbüsünün toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dün Yüksek Mahkemenin kürtaj kararı, Meksika sınırındaki göçmen sayısının artması ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle "aşırılıkçı şiddet tehdidinin" arttığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'u öldürmek için harekete geçen adam, polis tarafından yakalandı Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'u öldürmek için harekete geçen adam, polis tarafından yakalandı Çin: 'ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli' Çin: 'ABD, evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli' ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı ABD'de eğlence mekanını kan gölüne çevirdiler: Düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
23:17 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi olmadı, olsaydı kabul ederdik
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
22:05 Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve Allahyar hamlesi! Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon euro girecek
22:01 Güldür Güldür ekibinin 6'lı masa skecine ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 00:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement