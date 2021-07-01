ABD Yüksek Mahkemesi Arizona'daki seçim düzenlemelerine Demokratların itirazını reddetti - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi, Arizona eyalet meclisinden geçen, seçim prosedürlerine yeni düzenlemeler getiren yasaya yönelik Demokratların itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçilerin Arizona'da geçirdiği ve seçimlerde oy kullanma şartlarına yeni düzenlemeler getiren yasaya Demokratların yaptığı itirazı görüştü.

Mahkemenin 9 yargıcından 3'ü Demokratların haklı olduğunu savunurken, itiraz 6 yargıcın "bu yasa federal kanunlara aykırı değildir" görüşü bildirmesi nedeniyle reddedildi.

Yasada, yanlış bölgelerde kullanılan oyların geçersiz sayılması ön görülüyor.

Bir diğer maddede ise üçüncü tarafların başkaları adına postayla oy pusulalarını teslim etmesi "yasa dışı" olarak nitelendiriliyor.

ABD'de "oy kullanma hakkı" tartışması

Ülkedeki 3 Kasım 2020 seçimlerinde, Cumhuriyetçiler "hile" olduğunu savunmuş ve çoğunlukta oldukları Georgia, Teksas gibi birçok eyalette seçim usullerinde yeni düzenlemelere gidilmişti.

Cumhuriyetçiler, güvenliğin sağlanması adına seçimlerde daha sıkı önlemler alınması gerektiğini savunurken, Demokratlar bu tarz düzenlemelerin insanların oy kullanma hakkını kısıtladığını öne sürüyor.