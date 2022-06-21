ABD Yüksek Mahkemesi, dini okulların devlet yardımından dışlanamayacağına hükmetti - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, dini okulların devlet yardımından dışlanamayacağına hükmetti

21.06.2022 21:41
ABD Yüksek Mahkemesi, dini okulların devlet yardımından dışlanamayacağına hükmetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Maine eyaletindeki bir dava üzerinden dini okulların özel eğitim kapsamındaki devlet yardımlarından dışlanamayacağına karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Maine eyaletindeki bir dava üzerinden dini okulların özel eğitim kapsamındaki devlet yardımlarından dışlanamayacağına karar verdi.

Mahkemenin 3'e karşı 6 oyla verdiği kararda, Maine'in dini okulları, özel eğitim veren okullara yardım sunan eyalet programından dışlayamayacağına hükmedildi.

Kararı açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Maine'deki ilgili programın, anayasanın dini özgürlüklere yönelik hükümlerini ihlal ettiğini belirtti.

Karara karşı çıkan 3 yargıçtan biri olan Sonia Sotomayor ise "Bu mahkeme, çerçevesini inşa etmek için savaştığı kilise ile devlet arasındaki ayrım duvarını sökmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi kararının, dini kuruluşların vergi mükelleflerinin parasına erişimini kolaylaştırabilecek bir emsal olabileceği yorumları yapılırken Maine'de olduğu gibi vergi paralarının dini okulları kapsamadığı, programları bulunan diğer 18 eyaleti de etkileyebileceği kaydedildi.

Maine eyaleti, aralık ayında, devlet okuluna erişimi bulunmayan kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin özel okul eğitim masraflarını yardım programı kapsamına almış, ancak buna dini okulları dahil etmemesi nedeniyle, önce federal mahkemeye açılan dava daha sonra Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

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Kaynak: AA

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