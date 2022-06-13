NEW ABD Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin bazı göçmenleri sınır dışı etme sürecinde kefalet duruşması yapmadan 6 aydan fazla tutabileceğine karar verdi.
Yüksek Mahkemenin aldığı kararda, bir alt mahkemenin, davanın merkezindeki Antonio Arteaga-Martinez adlı göçmenin 6 aydan uzun süredir tutuklu kalması nedeniyle kefalet duruşmasına çıkabileceği yönündeki kararını bozdu.
Yüksek Mahkemenin bu kararının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bu konuda hükümete karşı çıkan göçmen destekçisi aktivistlere galip gelmesi şeklinde değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir - Son Dakika