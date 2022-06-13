ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir

13.06.2022 18:35
ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin bazı göçmenleri sınır dışı etme sürecinde kefalet duruşması yapmadan 6 aydan fazla tutabileceğine karar verdi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin bazı göçmenleri sınır dışı etme sürecinde kefalet duruşması yapmadan 6 aydan fazla tutabileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin aldığı kararda, bir alt mahkemenin, davanın merkezindeki Antonio Arteaga-Martinez adlı göçmenin 6 aydan uzun süredir tutuklu kalması nedeniyle kefalet duruşmasına çıkabileceği yönündeki kararını bozdu.

Yüksek Mahkemenin bu kararının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bu konuda hükümete karşı çıkan göçmen destekçisi aktivistlere galip gelmesi şeklinde değerlendirildi.

YORUMLAR
500
New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının 'yarı yarıya' olduğunu belirtti Morgan Stanley Üst Yöneticisi, ABD'de resesyon olasılığının 'yarı yarıya' olduğunu belirtti ABD, Kuzey Kore'nin olası nükleer testine karşı bölgedeki konuşlanmayı değiştirmeye hazır ABD, Kuzey Kore'nin olası nükleer testine karşı bölgedeki konuşlanmayı değiştirmeye hazır
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement