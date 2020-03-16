ABD Yüksek Mahkemesi, Kovid-19 nedeniyle sözlü yargılamaları erteledi - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle nisan başına kadarki sözlü yargılamaların ertelendiğini duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisinin ülkede ve başkent Washington DC'de etkisini artırdığına işaret edilerek, sağlık tedbirleri kapsamında 1 Nisan da dahil olmak üzere nisan başına kadarki tüm sözlü yargılamaların ertelendiği kaydedildi.

Mahkemedeki, "Yargıçlar Konferansı" gibi diğer programlarda bir aksama olmadığına işaret edilen açıklamada, bazı yargıçların bu toplantılara telefon üzerinden katılabileceğinin altı çizildi.

Ertelenen sözlü yargılamaların, ne zaman yapılacağına henüz karar verilmediği kaydedildi.

Washington DC'de bulunan Yüksek Mahkeme binası geçen hafta, Kovid-19'a yönelik önlemler kapsamında halkın ziyaretine kapanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kovid-19 diplomasisi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Kovid-19 konusunda yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında bugün, Çinli ve İspanyol yetkililer ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun bugün Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler ????Komisyonu Direktörü Yang Cieçı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in " Koronavirüs'ü Çin'e ABD ordusu getirdi" iddialarının görüşüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, ABD'nin Çin'in Kovid-19'a yönelik suçlamaları ABD'ye çevirme çabalarına güçlü bir şekilde karşı çıktığını aktardı. Ayrıca Pompeo, şimdi dezenformasyon ve saçma dedikoduları yaymanın zamanı olmadığını, bu ortak tehdide (Kovid-19) karşı tüm ulusların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı." bilgisine yer verildi.

Pompeo'nun İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile de ayrı bir telefon görüşmesi yaptığına işaret eden Ortagus, iki bakanın dünyadaki Kovid-19 salgını ile başa çıkmak için atılacak adımları görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, Pompeo'nun güçlü ve uzun süreli ikili iş birliği için memnuniyetini İspanyol mevkidaşına ilettiği vurgulanırken, Venezuela, ikili ticari ilişkiler ve NATO'nun küresel zorluklara karşı cevap verme kapasitesinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.