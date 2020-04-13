ABD Yüksek Mahkemesi, mayıstaki sözlü yargılamalarını

ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, gelecek ay yapılması planlanan sözlü yargılamaları tarihinde ilk kez telekonferansla yapma kararı aldı.

ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, mahkemenin takviminde gelecek ay 6 gün için planlanan 10 sözlü yargılama olduğu kaydedildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, söz konusu oturumların telekonferansla yapılacağı belirtilen açıklamada, basının da bu oturumların ses kayıtlarına ulaşabileceği vurgulandı.

Daha önce salgın nedeniyle mart ve nisan aylarındaki bazı oturumları iptal eden mahkeme, böylece tarihinde ilk kez yargıç ve avukatların uzaktan katılacağı sözlü yargılamalar yapacak.

Trump'ın vergi kayıtları davası da telekonferansla yapılacak

Mayıs ayında planlanan sözlü yargılamalar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi kayıtlarını açıklamasına yönelik dava da yer alıyor.

Trump, vergi ve mali kayıtlarını bugüne kadar açıklamayan ilk ABD Başkanı olurken, Temsilciler Meclisindeki Demokratların ve New York mahkemesinin söz konusu kayıtların açıklamasına yönelik hukuk mücadelesi sürüyor.

Trump'ın kayıtlarına ilişkin normal şartlarda 31 Mart'ta yapılması gereken sözlü yargılamanın tam olarak hangi gün telekonferansla yapılacağı henüz açıklanmadı.