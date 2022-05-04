ABD Yüksek Mahkemesi Önünde Kürtaj Yasası Taslağı Protesto Edildi - Son Dakika

WASHINGTON, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD'de kürtaj haklarına dair bir taslağın sızdırılması sonrasında protestocular ve savunanlar ABD Yüksek Mahkemesi'nin önünde toplandı. Salı günü yapılan açıklamaya göre, taslağın sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, kürtaj hakkını savunanlar ve protestocular, kürtaj haklarına dair bir taslağın sızdırılması sonrasında ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanıyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)

ABD'nin başkenti Washington DC'de, kürtaj hakkını savunanlar ve protestocular, kürtaj haklarına dair bir taslağın sızdırılması sonrasında ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanıyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)

ABD'nin başkenti Washington DC'de, kürtaj hakkını savunanlar ve protestocular, kürtaj haklarına dair bir taslağın sızdırılması sonrasında ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanıyor, 3 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)