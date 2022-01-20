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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "6 Ocak kayıtlarının" açılmaması talebini reddetti - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "6 Ocak kayıtlarının" açılmaması talebini reddetti

20.01.2022 06:10
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "6 Ocak kayıtlarının" açılmaması talebini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak kongre olaylarına ilişkin Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi tarafından talep edilen 750 sayfalık Beyaz Saray kayıtlarının komiteye verilmemesi talebini reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak kongre olaylarına ilişkin Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi tarafından talep edilen 750 sayfalık Beyaz Saray kayıtlarının komiteye verilmemesi talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme tarafından yayımlanan 2 sayfalık kararda, 6 Ocak 2021'de Kongrede yaşanan olaylara ilişkin başkanlık makamındaki tutanak ve kayıtların, bu olayları inceleyen komiteye verilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığına hükmedildi.

Kararda, alt mahkemenin "görevde olsaydı bile talebinin geçerliliğinin olmayacağı" sonucuna vardığı belirtilerek, Trump'ın eski başkan olarak statüsünün mahkemenin kararında bir fark yaratmadığı ifade edildi.

Mahkemenin kararında ayrıca, alt mahkemenin "eski başkanın görevi sırasındaki başkanlık kayıtlarının kamuya açıklanmasına ilişkin imtiyazının" görevdeki başkanın muafiyet yetkisine bağlamasının da ciddi bir kaygı konusu olduğu ve gelecekte emsal teşkil etmeyeceğine vurgu yapıldı.

9 üyeden sadece muhafazakarlığı ile bilinen Clearence Thomas, Trump'ın bu kayıtların üzerindeki "başkanlık imtiyazını" gerekçe göstererek komiteye sunulmaması talebinin lehine oy kullandığı belirtildi.

Mahkemenin kararından hemen sonra söz konusu kayıtların Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesine iletilmeye başlandığı bildirildi.

Trump'ın avukatları mahkemeye başvurmuştu

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi, olay günü başkanlık makamında yapılan telefon görüşmeleri, makamın e-postaları, Trump'ın danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgeleri talep etmişti.

Trump'ın avukatları da bu talebin yasal olmadığını, ayrıca Kongre'nin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme ayrıcalığına zarar vereceğini savunarak bunun önlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ancak Washington'da federal bir mahkeme, 10 Kasım'da Trump'ın destekçileri tarafından Kongreye düzenlenen baskına ışık tutabilecek 750 sayfalık kayıtların kamuya açıklanmasında güçlü bir kamu çıkarının söz konusu olduğuna hükmederek kayıtların teslimine karar vermişti.

Trump'ın avukatları ise federal mahkemenin kararını müvekkillerinin "anayasal ve meşru bir hakkın etkin bir şekilde reddedilmesi yoluyla onarılamaz bir zarara uğrayacağı" gerekçesiyle konuyu 12 Kasım'da temyiz mahkemesine götürmüştü.

Temyiz Mahkemesi ise aynı gün konuyu değerlendirmek üzere bu kayıtların komiteye verilmesini geçici olarak askıya almıştı.

6 Ocak'ta ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın '6 Ocak kayıtlarının' açılmaması talebini reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "6 Ocak kayıtlarının" açılmaması talebini reddetti - Son Dakika
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