ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için üst düzey cenaze töreni - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için üst düzey cenaze töreni

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için Washington'da üst düzey cenaze töreni düzenlendi.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için Washington'da üst düzey cenaze töreni düzenlendi.

Geçen hafta hayatını yitiren Ginsburg'un cenazesi ABD Yüksek Mahkemesi'nde önde gelen yargıçların heykellerinin bulunduğu Büstler Salonu'na getirildi. Ginsburg'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Ginsburg, cenazesi Yüksek Mahkeme binasına getirilen ilk kadın yargıç olurken, cenaze törenine kendisini 1993'te Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atayan eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hilary Clinton'ın da katılması dikkati çekti.

Ayrıca Yüksek Mahkeme heyetinin yanı sıra Ginsburg ile beraber çalışmış yüzlerce hukukçu da törende yer aldı.

Öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle mahkeme binasına alınmayan binlerce ABD'li ise cenaze törenine dışardan katıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, törende yaptığı konuşmada, Ginsburg'un hayatı boyunca kadın hakları için mücadele verdiğini hatırlatarak, "Kadın olduğu için yaşadığı ayrımcılıklar nedeniyle hukuku seçti ancak hukuk fakültesinde de iş piyasasında da ayrımcılığa maruz kalmaya devam etti. Girdiği yolda yılmadan ve büyüyerek devam eden Ruth, seçildiği Yüksek Mahkeme'de bu tür ayrımcılıkla mücadelenin önde gelen savunucusu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ginsburg'un cenazesi, sevenlerinin ziyaret edebilmesi için iki gün Yüksek Mahkeme'de tutulacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yarın cenazeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış, ancak geçen hafta hayatını kaybetmişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyorlar.

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için üst düzey cenaze töreni

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 04:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için üst düzey cenaze töreni - Son Dakika

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