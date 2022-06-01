ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel

01.06.2022 02:54
ABD Yüksek Mahkemesinden Teksas'taki sosyal medya düzenlemesine engel

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.

Teksas eyaletinde onaylanan ve sosyal medya şirketlerinin platformlardaki nefret söylemi ve dezenformasyonları engellemesini yasaklayan düzenleme Yüksek Mahkeme engeline takıldı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 4'ü düzenlemenin lehine oy kullanırken, 5'i yargıç karşı çıktı.

Florida eyaletinde de onaylanan benzeri bir düzenleme geçen hafta temyiz mahkemesi engeline takılmıştı.

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Kaynak: AA

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