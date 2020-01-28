ABD Yüksek Mahkemesinden, Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkemesinden, Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesinden, Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay

24 dakika önce

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetimi tarafından alınan "ABD yardımlarına bağımlı olacağına kanaat getirilen kişilerin Green Card başvurusunun reddedilmesi" kararını onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesinden, Trump'ın Green Card alımını zorlaştıran kararına onay, System.String[]

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetimi tarafından alınan "ABD yardımlarına bağımlı olacağına kanaat getirilen kişilerin Green Card başvurusunun reddedilmesi" kararını onayladı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesi üyeleri tarafından yapılan oylama sonucu 4'e karşılık 5 oyla kabul edildi.

Buna göre, ABD'de yaşamak için Green Card'a başvuran kişiler, "ABD devletine yük olup olmayacağı noktasında" finansal bir değerlendirmeden geçirilecek.

Öte yandan, daha önce ABD'den sağlık, kira ve gıda yardımı alan veya ilerde alması öngörülen kişilere Green Card verilmeyecek.

Yapılan Green Card başvurularının göçmenlik servisi yetkilileri tarafından inceleneceği belirtilirken, başvuran kişilerin nasıl bir finansal değerlendirilmeye tabi tutulacağına ilişkin detay verilmedi.

Trump'tan önceki yönetimlerde başvuru değerlendirmeleri sadece nakit para yardımına göre yapılırken, Trump yönetimi ise bu tanımlamayı genişleterek sağlık, kira ve gıda yardımlarına olan bağımlılık derecesini de değerlendirme kapsamına aldı.

Daha önce de Green Card uygulamasını hedef alan ve "liyakat esaslı göçmenlik sistemi" getirdiklerini duyuran Trump, kişilerin yetenek ve eğitimlerini esas alan bu sistem sayesinde ABD'ye suçlu ve yasa dışı işlere karışmış insanların gelişinin engelleneceğini ileri sürmüştü.

Trump, ülkeye gelen göçmenlerin yüzde 66'sının akraba ilişkileri üzerinden rastgele seçimle geldiğini, yüzde 22'sinin ise çekilişle Green Card aldığını belirterek, rastgele seçimin Amerikan değerleri ile uyuşmadığını ve ABD'ye Green Card ile gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun düşük ücretli ve düşük vasıflı işçilerden oluştuğunu savunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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