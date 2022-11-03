ABD ziyaretindeki 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu, "İyi akşamlar" diyerek canlı yayından ayrıldı - Son Dakika
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ABD ziyaretindeki 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu, "İyi akşamlar" diyerek canlı yayından ayrıldı

03.11.2022 00:30

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ABD ziyaretinde gazetecilerin haberdar olmadığı bir 8 saat geçirdiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtsız bırakarak canlı yayından ayrıldı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sorulan "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı?" sorusunun ardından "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" sözlerini kullanıp görüşmeyi sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ardından bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Londra'dan KRT TV canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretinin ardından sıkça gündeme getirilen "kayıp 8 saat" ile ilgili bir soru soruldu.

8 SAAT SORUSU SONRASI "İYİ AKŞAMLAR" DEYİP AYRILDI

Programın sunucusu Savaş Kerimoğlu, "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu CHP liderine yöneltti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin haberdar olmadığı bir 8 saat geçirdiği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" açıklamalarında bulunmuştu.

YORUMLAR
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ziyaretindeki 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu, "İyi akşamlar" diyerek canlı yayından ayrıldı - Son Dakika
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