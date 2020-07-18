Abdal diyarı Kırşehir'de düğünlerine korona virüs etkisi - Son Dakika

Abdal diyarı Kırşehir'de düğünlerine korona virüs etkisi

Korona virüs tedbirleri kapsamında abdal diyarı Kırşehir'de, düğünlere misafirler ateş ölçümlerinin yanı sıra mesafeli ve maskeli alınıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında abdal diyarı Kırşehir'de, düğünlere misafirler ateş ölçümlerinin yanı sıra mesafeli ve maskeli alınıyor.

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Korona virüs sebebiyle tedbirler gölgesinde yapılan düğünlerde virüsün yayılımı ev ve salon girişlerinden itibaren alınan tedbirlerle önleniyor. Düğün sahiplerinin kapıda karşıladığı misafirlerin maskesi olmasına dikkat edilirken her misafirin ateş ölçümleri de yapılıyor. Sosyal mesafe düzenine göre ayarlanan oturma alanlarının yanında misafirler masalarda bulundurulan kolonya ve dezenfektanlarla da ellerini temizliyor. Düğün alanlarında pankartlarla da misafirlerine uyarıda bulunan Serkan Arslan, kurallara uygun şekilde gençlerin mutlu günlerini eda ettiklerini söyledi.

Arslan, açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı ve Kırşehir Valiliğinin direktifleri kapsamında düğünümüzde gerekli görülen önlemleri aldık. Masa sandalye düzenimizi, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayarladık. Gelen misafirlerimize dezenfektan kullandırıyoruz. Ateş ölçümlerini yaparak maskesiz gelenlere de maske veriyoruz. Misafirlerimize yaptığımız ikramlar ise tek kullanımlık ve hijyenik malzemelerden oluşuyor" dedi.

Düğün alanında misafirleri ise 'Değerli misafirlerimiz, lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Maskelerimizi takalım', 'Tokalaşmak yok, darılmakta yok' yazılı pankartlar karşılıyor. - KIRŞEHİR

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abdal diyarı Kırşehir'de düğünlerine korona virüs etkisi - Son Dakika
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