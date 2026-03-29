ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

29.03.2026 06:25
ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır (No Kings)" protestolarında bir araya gelerek, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu. Protestolara katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırırken, İran savaşına yönelik eleştirilerin zirve yaptığı gösterilere Beyaz Saray'dan ilk tepki geldi. Yapılan açıklamada protestolar, gerçek bir kamuoyu desteği bulunmayan "solcu finansman ağlarının ürünü" olarak nitelendirildi.

Geçen yıl haziran ve ekimde düzenlenen Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarından sonra bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde, milyonlarca kişi meydanları doldurdu.

GÜNDEMLERİNDE SAVAŞ VAR

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde protestolara katılanlar, bu yıl özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı saldırıları gündeme taşıdı.

9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

NoKings internet sitesine göre, ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100'den fazla yerde düzenlenen protestolara katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı.

GÖSTERİLERİN MERKEZİ MINNESOTA

Bu yılki protestoların merkezini, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin protestolar sırasında 2 ABD vatandaşını öldürdüğü Minnesota eyaleti oluşturdu. St. Paul'daki miting, NoKings internet sitesi üzerinden canlı yayımlanırken, protesto programında ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, ABD'li aktris Jane Fonda, ABD Kongre Üyesi İlhan Omar gibi isimlerin de yer alması dikkati çekti.

Başkent Washington D.C'de sabah saatlerinde toplanan göstericiler, "DC'ye Yürüyüş" adı altında Memorial Köprüsü'nden Washington Anıtı'na kadar yürüdü. Binlerce gösterici, pankartlar ve attıkları sloganlarla, Trump yönetiminin özellikle 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi.

NEW YORK'TA MAHŞERİ KALABALIK

New York'taki protestolar ise öğleden sonra Central Park ve Columbus Circle Meydanı'nda binlerce kişinin toplanmasıyla başladı. Ellerinde "Krallara hayır", "İran'da ABD-İsrail savaşını durdurun", "Trump gitmeli", "Küba'ya ablukaya hayır", "Epstein dosyalarında değilsen korna çal" yazılı pankartlarla bir araya gelen göstericiler, daha sonra 7. Cadde üzerinden çeşitli sloganlar atarak Times Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, protestolar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

"BAŞKANIMIZIN HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ OLMALI"

Göstericilerden Isla Seaborn, "Ülkemizde şu anda demokrasiden çok monarşi var ve buna kesinlikle karşıyım. Bence bu, Amerikan ideallerimize aykırı." ifadelerini kullandı. Seaborn, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de “Bence ülkemizin ve Başkanımızın yurt dışında yaptıklarından ötürü çok daha fazla uluslararası hesap verebilirliği olması gerekiyor." diye konuştu.

Göstericilerden Bonnie Siegler ise İran'a yönelik saldırıları sert dille eleştirerek, "Bu saçma, bu rezalet, bu anayasaya aykırı, bu inanılmaz, bu insanlık dışı, bu terörizm, bu korkunç." dedi. Sadece ilk ismini Orion olarak veren gösterici de "İran'daki savaş, dünyanın her yerindeki herkese zorla dayatıldı ve bundan en çok para kazananlar iktidarda. Biz de bunu değiştirmek için buradayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Babasının 2. Dünya Savaşı'nda ABD ordusunda savaştığını belirten Heliene Zera da savaşların hiçbir şeyi çözmediğini belirtti. Trump yönetimini eleştiren Zera, "Yolsuzluğu, ırkçılığı ve milyarderleri protesto ediyorum. Ama en önemlisi, özgürlüğümü geri istiyorum." diye konuştu.

BEYAZ SARAY PROTESTOLARI "SOLCULARIN ÜRÜNÜ" OLARAK GÖRÜYOR

Beyaz Saray ise ülke çapında gerçekleştirilen protestoları, gerçek bir kamuoyu desteği bulunmayan "solcu finansman ağlarının ürünü" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu (göstericiler) Trump delilik terapisi seanslarıyla ilgilenen kişilerdir, bunları haber yapmak için para alan gazetecilerden oluşur." ifadelerini kullandı.

ABD dışında "Krallara Hayır" gösterileri, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya ve Avustralya'nın büyük şehirlerinde de değişik isimler altında düzenlendi.

İLK DEFA GEÇEN YIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran 2025'te düzenledikleri ilk "Krallara Hayır" gününde, Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu. Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi de 18 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Organizatörler, hazirandaki gösterilere ABD genelinde 5 milyon, ekimdeki gösterilere de 7 milyondan fazla kişinin katıldığını belirtmişti.

