Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!

2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.



2 yıl 9 ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı duyuruldu.



22 yaşındaki Nouri'nin, kaşlarıyla tepki verebildiği, yataktan kalkamadığı ve şu an ailesine bağımlı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebildiği belirtildi.



