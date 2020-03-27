Son Dakika › Spor › Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı! - Son Dakika Spor
Abdelhak Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan uyandı!
47 dakika önce
2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.
2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.
2 yıl 9 ay önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle komaya giren Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin uyandığı duyuruldu.
22 yaşındaki Nouri'nin, kaşlarıyla tepki verebildiği, yataktan kalkamadığı ve şu an ailesine bağımlı bir şekilde ihtiyaçlarını giderebildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:32
Son Dakika Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti