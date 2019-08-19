Abdennour futboldan umutlu
50 dakika önce
Süper Ligin 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor'da stoper futbolcu Aymen Abdennour, taraftarın sabırla destek vermesi gerektiğini söyledi.
Süper Ligin 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor
'a 1-0 kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor
'da stoper futbolcu Aymen Abdennour, taraftarın sabırla destek vermesi gerektiğini söyledi.
Alanyaspor maçında iyi bir oyun sergileyen Tunuslu futbolcu Aymen Abdennour, "Sezon başladı. Yenilmemize rağmen iyi bir maç yaptık. Ama sezon hala devam ediyor ve olumlu olacağına inanıyoruz. Destek veren taraftarlara teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz" mesajı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:49
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