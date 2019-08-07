Abdennour'un doğum günü kutlandı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Aymen Abdennor'un antrenmanda doğum günü kutlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
'un yeni transferi Aymen Abdennor'un antrenmanda doğum günü kutlandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has
Tesisleri'nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyifler yerinde. Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennor'un 30 yaş günü kutlandı. Teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından yeni yaşı kutlanan Aymen Abdennor'a teknik patron Hikmet Karaman
takım adına hediyesini takdim etti. Pastayı üfleyen Aymen, ardından tek tek tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ
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