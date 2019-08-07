Son Dakika Haberleri: Abdennour'un doğum günü kutlandı
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Abdennour'un doğum günü kutlandı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Aymen Abdennor'un antrenmanda doğum günü kutlandı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Aymen Abdennor'un antrenmanda doğum günü kutlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyifler yerinde. Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennor'un 30 yaş günü kutlandı. Teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından yeni yaşı kutlanan Aymen Abdennor'a teknik patron Hikmet Karaman takım adına hediyesini takdim etti. Pastayı üfleyen Aymen, ardından tek tek tebrikleri kabul etti. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kadir Has, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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