Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Abdest alan şahsın 4 bin 400 TL'sini çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Batı Camii Şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvandan abdest almak için ceketini asan şahsın, cebinde bulunan 4 bin 400 TL, yankesicilik yöntemi ile çalındı. Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olayı ile ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından şüpheli S.D'yi tespit etti. Bunun üzerine 18 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D'nin, eşkal bilgileri tüm ekiplere dağıtıldı. Şüpheli ekipler tarafından kent merkezinde tespit edilerek yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan S.D, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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