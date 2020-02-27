Abdest alan şahsın parasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Abdest alan şahsın parasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Abdest alan şahsın parasını çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abdest alan şahsın parasını çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da abdest alırken ceketini şadırvana asan bir kişinin cebinden 4 bin 400 TL çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Batı Camii Şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadırvandan abdest almak için ceketini asan şahsın, cebinde bulunan 4 bin 400 TL, yankesicilik yöntemi ile çalındı. Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olayı ile ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından şüpheli S.D'yi tespit etti. Bunun üzerine 18 ayrı suçtan kaydı bulunan S.D'nin, eşkal bilgileri tüm ekiplere dağıtıldı. Şüpheli ekipler tarafından kent merkezinde tespit edilerek yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan S.D, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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