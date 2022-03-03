Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı - Son Dakika
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Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı

03.03.2022 00:57
Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı

Güngören'de cami şadırvanından bir vatandaşa ait olan ve içerisinde 10 bin TL ile bin 500 dolar bulunan çantayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güngören'de cami şadırvanından bir vatandaşa ait olan ve içerisinde 10 bin TL ile bin 500 dolar bulunan çantayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Güngören'de 23 Şubat saat 12.15 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir cami şadırvanından E.A. isimli şahsa ait olan ve içerisinde 10 bin TL ile bin 500 dolar bulunan çantayı çalan hırsız cami çevresinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Daha sonra ticari taksiyle uzaklaşan H.G. isimli şahıs 1 Mart tarihinde Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Akıncılar, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı - Son Dakika
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