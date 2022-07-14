Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Rabiye Güngör, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Kavak Devlet Hastanesi, Samsun, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi - Son Dakika

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