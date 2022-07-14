Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü.
Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabiye Güngör, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış" ifadelerinde bulundu.
Recep Bayındır, "Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi - Son Dakika