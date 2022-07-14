Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi - Son Dakika
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Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi

14.07.2022 17:02

Yaz aylarının kabusu kene can almaya devam ediyor. Samsun'da ayağına tutunan keneyi elleriyle çıkaran 8 çocuk annesi kadın, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığından yaşamını yitirdi. Vefat eden kadının kardeşi, "Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" serzenişinde bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi Rabiye Güngör (60) abdest alırken ayağına kene tutunduğunu fark etti. Güngör keneyi tutunduğu yerden çıkararak öldürdü.

8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

ATEŞ VE KUSMA ŞİKAYETLERİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bir gün sonra yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabiye Güngör, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Güngör'e kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Güngör, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

"SAMAN BALYASI YAPARKEN YAPIŞMIŞ"

Rabiye Güngör'un kardeşi Recep Bayındır, "Tarlada saman balyası yaparken ayağına kene tutunmuş. Evde keneyi kendisi çıkarmış. Ateşlenince hastaneye kaldırılmış" ifadelerinde bulundu.

8 çocuk annesi kadın, keneden hayatını kaybetti

"AVCILARIMIZ KEKLİKLERİ VURMASINLAR"

Recep Bayındır, "Kenenin düşmanı keklik. Avcılarımız keklikleri vurmasınlar. Bir parça et için insanların hayatını riske sokuyorlar" dedi.

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Kaynak: İHA

Kavak Devlet Hastanesi, Samsun, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abdest alırken ayağındaki keneyi fark eden 8 çocuk annesi kadın öldü! Kardeşi, avcılardan keklik avlamamalarını istedi - Son Dakika
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