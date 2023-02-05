Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahsene Çaylayık (69) evlerindeki banyoda namaz kılmak için abdest almak isterken ayağının kayması sonucu yere düşüp kafasını çarptı. Düşme sesi üzerine banyoya koşan yakınları tarafından yaralı halde bulunan bulunan Çaylayık, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Abdest alırken düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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