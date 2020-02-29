Abdest alırken düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Abdest alırken düşen vatandaş hayatını kaybetti

11 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cami şadırvanında abdest alırken dengesini kaybederek düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Abdest alırken düşen vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cami şadırvanında abdest alırken dengesini kaybederek düşen vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, özel bir firmada servis şoförü olarak çalışan 54 yaşındaki Ergin Kalaycıoğlu, Darıca ilçesinde cuma namazını kılmak için Darıca ilçesinde bulunan bir camiye gitti. Caminin şadırvanında abdest alırken dengesini kaybeden Kalaycıoğlu, yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalaycıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Kalaycıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalaycıoğlu'nun cenazesi daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalaycıoğlu'nun cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Kartepe ilçesinde yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ergin Kalaycıoğlu'nun cenazesi öğle namazını müteakiben Eski Eşme Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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