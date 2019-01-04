Abdest Alırken Felç Geçirdi, Yatalak Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Abdest alırken felç geçirdi, yatalak kalmaktan son anda kurtuldu 43 yaşındaki İsmail Sincar, geçtiğimiz hafta namaz öncesi abdest aldı Bu sırada başı dönüp yere kapaklanan Sincar, sürüklenerek kapıyı açıp çocuklarının kendisini fark etmelerini sağladı Kısa sürede hastaneye yetiştirilen...

Abdest alırken felç geçirdi, yatalak kalmaktan son anda kurtuldu

43 yaşındaki İsmail Sincar, geçtiğimiz hafta namaz öncesi abdest aldı

Bu sırada başı dönüp yere kapaklanan Sincar, sürüklenerek kapıyı açıp çocuklarının kendisini fark etmelerini sağladı

Kısa sürede hastaneye yetiştirilen Sincar'ın beyin damarının tıkalı olduğu anlaşıldı

Sincar, bölgede ilk defa gerçekleştirilen yöntemle sağlığına kavuşarak yatalak kalmaktan kurtuldu



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı İsmail Sincar, geçtiğimiz hafta abdest alırken felç geçirdi. Kısa sürede hastaneye yetiştirilen Sincar, bölgede ilk defa gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşup yatalak kalmaktan kurtuldu.

Diyarbakır'da yaşayan 43 yaşındaki İsmail Sincar, geçtiğimiz hafta cuma günü camiye gitmeden önce abdest aldı. Evinde abdest aldığı sırada başı dönüp yere düşen Sincar, elleri ve kollarının tutmadığını hissetti. Banyonun kapısını sürünerek açıp çocuklarının kendisini fark etmesini sağlayan Sincar, çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde beyninde bulunan en büyük damarın tıkalı olduğu anlaşılan Sincar, hemen operasyon masasına alındı. Burada bölgede ilk defa yapılan uygulama ile sağlığına kavuşan Sincar, ömür boyu yatalak kalmaktan kurtuldu.

Uygulama bölgede ilk kez yapıldı

Konu ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Eşref Akıl, hastalarının 3. saatte hastanelerine geldiğini bu sırada da elleri ve ayaklarının tutmadığını gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Akıl, "Kol ve bacaklarını oynatamıyordu ve konuşması ağırlaşmıştı. Biz hastayı hemen acil olarak anjiyoya aldık. Beynin ortasında bulunan büyük bir damar tıkalıydı. Anjiyo yöntemiyle açtık damarı, hasta sağlığına kavuştu. Bu uygulama bizim bölgemizde yapılan bir uygulama değildi, biz son bir aydır Dicle Üniversitesi olarak bu tedaviye başladık. Hastalarımız artık bu hizmete kavuşacak. Bu uygulama 6 saat içerisinde yapılması gereken bir uygulama bu nedenle sevk ihtimali düşük oluyordu. Eğer hasta bize geç gelmiş olsaydı büyük bir ihtimalle ömür boyu felç kalacaktı, bakıma muhtaç olacaktı. Ama şu anda işine gidebilecek düzeye tekrar geldi" dedi.

Sürünerek kapıyı açtı felç kalmaktan kurtuldu

İsmail Sincar'ın oğlu Davut Sincar ise, babasının geçtiğimiz cuma günü camiye gitmeden önce abdest almak için banyoya gittiğini söyledi. Davut Sincar, "Burada başı dönmüş ve yere düşmüş. Kapıyı sürünerek açtı. Hepimiz şok geçirmiştik, hemen ambulansa haber verdik ve Dicle Üniversitesi Hastanesine geldik. Babam burada yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Eğer geç kalmış olsaydık, babam yatağa bağımlı hale gelebilirdi. Anjiyoyu gerçekleştiren ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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