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Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi

20.01.2022 19:44

Bursa'da öğle namazı öncesi abdest almak için lavaboya yönelen 77 yaşındaki adam, tuvalete girdikten sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde Veysel Akdağ (77), öğle namazı öncesi abdest almak için merkez caminin lavabolarına yöneldi.

Abdest almak isterken cami tuvaletinde hayatını kaybetti

FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Tuvalete giren yaşlı adam, fenalaşarak hayatını kaybetti. O sırada tuvalete giren bir vatandaş, hareketsiz yatan yaşlı adamı gördü ve 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adamın ölümünü tespit ettiler.

Abdest almak isterken cami tuvaletinde hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi
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Jandarma, İnegöl, Akdağ, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi - Son Dakika


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