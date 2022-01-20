Abdest almak isterken cami tuvaletinde yaşamını yitirdi - Son Dakika

İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde Veysel Akdağ (77), öğle namazı öncesi abdest almak için merkez caminin lavabolarına yöneldi.

FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Tuvalete giren yaşlı adam, fenalaşarak hayatını kaybetti. O sırada tuvalete giren bir vatandaş, hareketsiz yatan yaşlı adamı gördü ve 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adamın ölümünü tespit ettiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.