Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu - Son Dakika
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Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu

16.06.2022 17:19
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu

İZMİT'te, otomobilini park ettikten sonra namaz kılmak için şadırvanda abdest alan Salih Yılmaz'ın aracı, yaklaşık 200 metre ilerleyerek aşağıda askıda kaldı.

İZMİT'te, otomobilini park ettikten sonra namaz kılmak için şadırvanda abdest alan Salih Yılmaz'ın aracı, yaklaşık 200 metre ilerleyerek aşağıda askıda kaldı. Yılmaz, el frenini çektiğini savundu. İtfaiye ekibi, aracı yeniden yola çekti.

Olay, öğle saatlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkıldığı İzmit Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerin yıkıldığı tepenin üzerindeki caminin bulunduğu yere gelen Salih Yılmaz, 41 FF 835 plakalı otomobilini park etti. Yılmaz, daha sonra abdest almaya gitti, şadırvandan çıktığında ise otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Evlerin yıkıldığı alana bakan Yılmaz, aracını yaklaşık 200 metre aşağıda askıda kalmış gördü. Yılmaz'ın yardım istemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobili halatla tekrar yola çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın yavaş yavaş ilerleyerek yıkım alanına indiği görüldü. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Salih Yılmaz, el frenini çektiğini savundu.


Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Salih Yılmaz, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu - Son Dakika
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