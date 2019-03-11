ABDİ İbrahim'de İki Yeni Atama!

İlaç sektörünün en büyük işvereni konumunda olan Abdi İbrahim yönetim kadrosuna iki deneyimli ismi dahil etti. Abdi İbrahim'de Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü görevine Tolga Zeren getirilirken, Medikal bölümünün başına Dr. Recep Erşahin geçti.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir vizyonla çalışmalarını sürdüren Abdi İbrahim, ilaç sektörünün en büyük işvereni olarak kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Liderlik misyonuna uygun olarak, yüksek teknolojili yatırımlarıyla ve global oyuncu olma yolundaki adımlarıyla sektöründe fark yaratan Abdi İbrahim'in yönetim kadrosuna iki deneyimli isim daha katıldı.

Sektörün deneyimli isimlerinden Dr. Recep Erşahin Medikal Direktörlük bölümünün başına getirildi. Erşahin, Mart 2019 tarihi itibariyle görevine başladı. Abdi İbrahim'in bünyesine kattığı bir diğer deneyimli isim ise Tolga Zeren oldu. Zeren, Şubat 2019 tarihi itibariyle Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Tolga Zeren

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Tolga Zeren, eğitimini 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA programı ile tamamladı. Kariyerine 1995 yılında Türkiye İş Bankası'nda Yazılım Mühendisi olarak başladı. Ardından Coca-Cola İçecek'te Sistem Analisti, Havelsan'da SAP Danışmanı, yeniden Coca-Cola İçecek'te Teknoloji Çözüm Yöneticisi ve Teknoloji Çözüm Müdürü olarak görev aldı. Zeren, son olarak 2015 yılında Anadolu Efes'te Grup İş Çözümleri IT Müdürü, sonrasında ise Grup İş Çözümleri ve Teknolojileri Direktörü olarak çalıştı.

Dr. Recep Erşahin

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Recep Erşahin, 2003 yılına kadar eski ismiyle Zonguldak SSK Bölge Hastanesi'nde Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi olarak görev aldı. İlaç sektöründeki kariyerine Eczacıbaşı – Baxter'da Medikal Müdür olarak adım atan Dr. Erşahin, Eczacıbaşı – Baxter Renal Ürünler kıdemli medikal müdürlüğü ile eş zamanlı olarak 2010 – 2013 yılları arasında aynı çatıda yer alan RTS şirketinin, hemodiyaliz ve periton diyalizi merkezlerinin koordinasyonundan sorumlu, kıdemli medikal müdürlüğünü de yaptı. Grup medikal müdürü olarak 2013 yılında katıldığı Alexion Türkiye'de, 2014 yılı sonrasında sırasıyla Medikal Direktör ve Kıdemli Medikal Direktör olarak çalışmalarını sürdürdü.