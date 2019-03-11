Abdi İbrahim'de İki Yeni Atama

Abdi İbrahim, kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Abdi İbrahim, kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, liderlik misyonuna uygun olarak, yüksek teknolojili yatırımlarıyla ve global oyuncu olma yolundaki adımlarıyla sektöründe fark yaratan Abdi İbrahim'in yönetim kadrosuna iki deneyimli isim daha katıldı.



Dr. Recep Erşahin, medikal direktörlük bölümünün başına getirildi. Erşahin, Mart 2019 itibarıyla görevine başladı.



Abdi İbrahim'in bünyesine kattığı bir diğer deneyimli isim ise Tolga Zeren oldu. Zeren, Şubat 2019 itibarıyla bilgi sistemleri ve teknolojileri direktörü olarak görev yapmaya başladı.



Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Tolga Zeren, eğitimini 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde MBA programı ile tamamladı. Kariyerine 1995 yılında Türkiye İş Bankası'nda yazılım mühendisi olarak başladı. Ardından Coca-Cola İçecek'te sistem analisti, Havelsan'da SAP danışmanı, yine Coca-Cola İçecek'te teknoloji çözüm yöneticisi ve teknoloji çözüm müdürü olarak görev aldı. Zeren, son olarak 2015 yılında Anadolu Efes'te grup iş çözümleri IT müdürü, sonrasında ise grup iş çözümleri ve teknolojileri direktörü olarak çalıştı.



1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Recep Erşahin, 2003 yılına kadar eski adıyla Zonguldak SSK Bölge Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hekimi olarak görev aldı. İlaç sektöründeki kariyerine Eczacıbaşı- Baxter'da medikal müdür olarak adım atan Dr. Erşahin, Eczacıbaşı-Baxter Renal Ürünler kıdemli medikal müdürlüğü ile eş zamanlı olarak 2010-2013'te aynı çatıda yer alan RTS şirketinin, hemodiyaliz ve periton diyalizi merkezlerinin koordinasyonundan sorumlu kıdemli medikal müdürlüğünü de yaptı. Grup medikal müdürü olarak 2013 yılında katıldığı Alexion Türkiye'de, 2014 yılı sonrasında sırasıyla medikal direktör ve kıdemli medikal direktör olarak çalışmalarını sürdürdü.

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