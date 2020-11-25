Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor - Son Dakika

Abdi İbrahim, toplumda sıklıkla görülen demir eksikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hayata geçirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yaygın bir toplum sağlığı sorunu olan demir eksikliği konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hazırladı.

Halk arasında "kansızlık" olarak bilinen demir eksikliği, Türkiye'de her 3 kişiden 2'sinde görülüyor. Birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı ve halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkan demir eksikliği hayat kalitesini de oldukça etkiliyor.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla hekim ziyaretlerinin azalması, birçok hastalıkta olduğu gibi demir eksikliği tablosunu da olumsuz yönde etkilemiş bulunuyor. Bu süreçte pek çok kişi hastanelere gidemediğinden bu hastalık hakkında bilgi akışını desteklemeyi amaçlayan Abdi İbrahim, "anemikolmadinamikol.com" sitesini kullanıma sundu. Sitede, demir eksikliği konusundaki güncel bilgilerin yanı sıra yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek önerilere de rahatlıkla ulaşabiliyor.

Sitede ayrıca, hekimler için hazırlanan platformda, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi hakkında güncel medikal bilgiler, fikir liderleriyle yapılmış toplantı kayıtları, örnek vakalar ve çeşitli literatür özetleri de yer alıyor. IV ve oral formlarla demir eksikliği tedavisinin her aşamasında toplum sağlığına daima destek olan Abdi İbrahim'in hazırladığı site, hekimler için çeşitli canlı yayınları hayata geçiren ilk platform olma özelliğini de taşıyor.