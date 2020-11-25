Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor - Son Dakika

Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor

25.11.2020 11:51
Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor, System.String[]

Abdi İbrahim, toplumda sıklıkla görülen demir eksikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hayata geçirdi.

Abdi İbrahim, toplumda sıklıkla görülen demir eksikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hayata geçirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yaygın bir toplum sağlığı sorunu olan demir eksikliği konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hazırladı.

Halk arasında "kansızlık" olarak bilinen demir eksikliği, Türkiye'de her 3 kişiden 2'sinde görülüyor. Birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı ve halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkan demir eksikliği hayat kalitesini de oldukça etkiliyor.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla hekim ziyaretlerinin azalması, birçok hastalıkta olduğu gibi demir eksikliği tablosunu da olumsuz yönde etkilemiş bulunuyor. Bu süreçte pek çok kişi hastanelere gidemediğinden bu hastalık hakkında bilgi akışını desteklemeyi amaçlayan Abdi İbrahim, "anemikolmadinamikol.com" sitesini kullanıma sundu. Sitede, demir eksikliği konusundaki güncel bilgilerin yanı sıra yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek önerilere de rahatlıkla ulaşabiliyor.

Sitede ayrıca, hekimler için hazırlanan platformda, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi hakkında güncel medikal bilgiler, fikir liderleriyle yapılmış toplantı kayıtları, örnek vakalar ve çeşitli literatür özetleri de yer alıyor. IV ve oral formlarla demir eksikliği tedavisinin her aşamasında toplum sağlığına daima destek olan Abdi İbrahim'in hazırladığı site, hekimler için çeşitli canlı yayınları hayata geçiren ilk platform olma özelliğini de taşıyor.

Abdi İbrahim, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek         
11:53
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abdi İbrahim, demir eksikliği konusunda toplumu ve hekimleri bilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei