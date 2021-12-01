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Abdi İbrahim'den 5. Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika

Abdi İbrahim'den 5. Sürdürülebilirlik Raporu

01.12.2021 16:40
Abdi İbrahim'den 5. Sürdürülebilirlik Raporu

Abdi İbrahim, Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmeti'nden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye'nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Abdi İbrahim, Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmeti'nden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye'nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, "Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu" başlıklı 5. Sürdürülebilirlik Raporu ile 2019-2020 yıllarına ait kurumsal, çevresel, sosyal, yönetsel çalışmalarını ve performansını kamuoyunun dikkatine sundu.

Söz konusu rapor, Küresel Raporlama Girişimi'nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmetinden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye'nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini taşıyor.

Rapor, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 11. İlerleme Bildirimi, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) İlerleme Bildirimi ve UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeriyor.

Abdi İbrahim'in genel merkezi, Türkiye'deki üretim tesisleri ve saha iş birimlerini kapsayan kalitatif ve kantitatif verilerin yer aldığı raporda, şirketin iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği sistematik ve kapsamlı projeler ve hedeflerle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar sonucu Abdi İbrahim, hem şirket merkezinde hem de üretim kompleksinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak elektrik tüketiminden kaynaklı "Kapsam 2" emisyonlarını sıfıra indirdi. Tüm faaliyetlerinde ise karbon ayak izini sadece bir yılda yüzde 53 azalttı.

"Sürdürülebilirlik stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Oğuzcan Bülbül, 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alan ve yönetim kurulu seviyesinde takip edilen 'HEAL2030' sürdürülebilirlik stratejimizi, ESG (Environmental, Social, Governance/Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel) bakış açısıyla adım adım hayata geçiriyoruz. Bu sayede şirketimizin performansını sadece pozitif finansal sonuçlarla değil, bunun yanında toplum ve çevre için yarattığımız pozitif etkileri de dikkate alarak ölçme şansına sahip oluyoruz. Bu kapsamda, genel anlamda iklim değişikliği nedeniyle felaketlerin yaşandığı 2019 ve 2020 yıllarında sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde yine tüm şirketlere ilham olacak iddialı hamleler gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu anlayışla tüm paydaşlarımız için pozitif etki yaratabileceğimiz şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin kesişim kümesinde faaliyet göstermeye, toplum ve çevre için iyi olanın peşinden koşmaya, dünya için fark ve fayda yaratmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

Son dönemde tüm dünyada başlayan ve hedefi karbonsuz ekonomiye geçiş olan yeşil dönüşümün gelecek için çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Bülbül, dünyanın ve insanlığın geleceği için çözümün bir parçası olan Abdi İbrahim'in, sürdürülebilirlik adımları ve çalışmalarıyla bu dönüşümün içinde kalmak adına çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bülbül, Abdi İbrahim'in karbon nötr hedefine doğru attığı adımlara ilişkin," Abdi İbrahim olarak proaktif biçimde bu dönüşüm sürecine hazır olmak ve hepsinden önemlisi geleceği iyileştirmek için tüm iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya ve HEAL2030 stratejimizi ana işimizin merkezine entegre etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar karbon ayak izini sıfıra indirerek karbon nötr bir ilaç şirket olmak. Bu kapsamda şirketimizin karbon ayak izini azaltacak ve endüstrimizin lineer yapısını kısmen de olsa döngüsele çevirebilecek projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim'in, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken topluma ve içinde yaşadıkları dünyaya "iyi" iz bırakmayı daima öncelik olarak gördüğünü aktaran Bülbül, "109 yıldır devam eden yolculuğumuzda her alanda sürdürülebilirliği ön planda tutarak geleceği iyileştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerini, gezegeni koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile yürüteceklerini vurgulayarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın takipçisi olmaya, tespit ettikleri ve stratejileriyle uyumlandırdıkları 9 amaca yönelik hedefleri destekleyecek faaliyetlere öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Raporun bütünsel ve fonksiyonel tasarım ögeleri dikkati çekiyor

Verilen bilgiye göre, Küresel Raporlama Girişimi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda hedef-performans bazlı raporlama yapan Abdi İbrahim, 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nda 2019-2020 yıllarına ait kurumsal, çevresel, sosyal ve yönetsel alanlarda yürüttüğü sistematik ve kapsamlı projeleri, sergilediği performansı ve hedefleri aktardı. Rapor, dijital olarak yayınlanmasının yanında FSC sertifikalı geri kazanılmış kağıda basıldı.

"Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu" başlığıyla yayımlanan rapor, dijital dünyaya uyumlu, yatay formatta, kullanıcı dostu ve interaktif özellikler taşıyor. Kurumsal videolar, filmler ve web sayfalarına linkler, paydaş görüşleri, ikonlar ve infografiklerle zenginleştirilen rapor, estetik değeri yüksek, bütünsel ve fonksiyonel tasarım ögeleriyle dikkati çekiyor.

Raporun kapağında ve seperatörlerinde kolaj sanatçısı Selman Hoşgör'ün 10 tema çerçevesinde şekillendirdiği illüstrasyonlar yer alıyor. Kolaj tekniğiyle geçmişe ve geleceğe ait görsellerin bir araya getirilerek tasarlandığı illüstrasyonlarda, "Abdi İbrahim'in geçmişinden aldığı güçle geleceği iyileştirme tutkusu, yeni molekül keşfetme yolundaki çalışmaları, biyoteknolojideki atılımları, inovasyona ve çevreye verdiği değer, uluslararası güçlü bir marka olma yolundaki hedefi, yönetimde yer alan ve Abdi İbrahim'in bugünlere gelmesinde kilit rol üstlenen kadınların önemi, sanatla iç içe olan yapısı" anlatılıyor. Bu illüstrasyonların anime edilerek yer verildiği Abdi İbrahim'in web sayfasının sürdürülebilirlik bölümünde de (www.abdiibrahim.com.tr/surdurulebilirlik) bir dinamizm sunuluyor.

Hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda üretim, yatırım ve istihdamın yanı sıra sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar atan Abdi İbrahim, 2019 ve 2020 yıllarında şirketlere ilham verecek bazı hamleleri şöyle:

"Avrupalı bir ilaç şirketinin yönetiminde söz sahibi olan ilk Türk ilaç şirketi, CEO Water Mandate Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk ilaç şirketi, SBTi'yi imzalayan ilk Türk ilaç şirketi, CDP'de ilk raporlama senesinde küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde bir başarı, Recover Better bildirisini imzalayan ilk Türk şirket, ilaç sektöründe yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan ilk şirket, iki yılda 40'ın üzerinde ödül."

Rapora, "https://www.abdiibrahim.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz" adresinden ulaşılabiliyor. Öte yandan, raporla ilgili kısa bilgilendirme filmi "https://www.youtube.com/watch'v=mUra2lDd0E8&t=1s" adresinden izlenebiliyor.

Münir Karaloğlu, Abdi İbrahim, Türkiye, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdi İbrahim'den 5. Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika


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