Abdi İbrahim'den Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesine Tam Destek

Abdi İbrahim, İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde 3 doktora öğrencisine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek verecek. Abdi İbrahim'in sağlayacağı bursla doktoralarını tamamlayacak kişiler, daha sonra 3 yıl süreyle Abdi İbrahim'de çalışma imkanı da yakalayacak.

Türk ilaç sektörünün lider şirketi Abdi İbrahim, yüksek nitelikli Ar-Ge Personeli yetiştirilmesine ve endüstriye inovatif çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi ile akademi- sanayi işbirliğinin başarılı bir örneğini hayata geçirdi.

İşbirliği kapsamında İstanbul Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK 2244 Destek Programı'na imza atan Abdi İbrahim, proje yürütücüsü Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer'in nezaretinde üniversitenin Farmasötik Teknoloji bölümündeki 3 doktora öğrencisine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek sağlayacak. Abdi İbrahim, programa katılan doktora öğrencilerine 4 yıl süreyle burs desteği de verecek. Program süresinin tamamlanmasının ardından, doktorantlar Abdi İbrahim'de 3 yıl süre ile görev yapma imkanı bulacak.

İnsan kaynağına yatırımı toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Onel, "Bu programla endüstrinin nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesini ve ilgili üniversite bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda üniversitelerle işbirliğimizi artırarak sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.