Abdi İbrahim'den Parkinson ve Alzheimer hastalarına iki yeni uygulama - Son Dakika

Abdi İbrahim'den Parkinson ve Alzheimer hastalarına iki yeni uygulama

Abdi İbrahim, Parkinson hastaları için akıllı takip özelliğinin, Alzheimer hastaları için ise hastalıkla ilgili merak edilen tüm bilgilerin yer aldığı iki yeni mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Abdi İbrahim'den Parkinson ve Alzheimer hastalarına iki yeni uygulama, System.String[]

Abdi İbrahim, Parkinson hastaları için akıllı takip özelliğinin, Alzheimer hastaları için ise hastalıkla ilgili merak edilen tüm bilgilerin yer aldığı iki yeni mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Abdi İbrahim'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Parkinson hastaları için akıllı semptom takip özelliği ile birlikte, hastaların fizyoterapi, beslenme, yüz ve nefes egzersizi gibi ilaç dışı yöntemlere ulaşabileceği, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları için ise hastalıkla ilgili ihtiyaçları olan tüm bilgilerin yer aldığı iki ayrı mobil uygulama hayata geçirdi.

Alanında bir ilk olan "Parkinson'da Yanımda" uygulaması, hastaların günlük ve haftalık durumlarının pratik şekilde izlenmesine ve analiz edilmesine destek olurken, hasta ya da hasta yakınının günlük hayatları kısıtlanmadan, uygulamadaki soruları periyodik olarak yanıtlayarak kaydetmesine ve hekimleriyle paylaşabilmesine imkan sağlıyor.

Uzmanlar tarafından hazırlanan, Alzheimer hastaları ile yaşama dair güvenlik, kişisel bakım, beslenme, uyku düzeni ve risk faktörleri gibi hastalar için çok önemli olan içeriklerin yer aldığı Alzheimer'in Sesi uygulamasında ise kişilerin hastalıkla ilgili merak ettikleri sorular videolarla yanıtlanıyor.

Çevrimdışı durumundayken de kullanılabilen bu uygulamada yanıtı hazır olarak bulunmayan sorular uzmanlara soruluyor ve alınan cevaplar kısa videolar şeklinde uygulamaya yüklenerek hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Alzheimer ve Parkinson hastası, hasta yakını ve hastane üçgenindeki iletişimin Kovid-19 sürecinde zorunlu olarak kısıtlandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mobil uygulamalarla Kovid-19 nedeniyle çok yoğun günler geçiren hekimlerimize zaman tasarrufu, hasta ve hasta yakınlarımıza ise takip kolaylığı ile düzenli bilgi sağlamayı hedefliyoruz. Abdi İbrahim olarak hepimizin çoğunlukla evde kaldığımız bu dönemde tedavilerine devam etmesi gereken Alzheimer ve Parkinson hastaları ile hasta yakınlarına daha faydalı olabilmek için uygulamalarımızı kullanıma sunduk.

Bu süreçte 60 yaş ve üzeri Alzheimer ve Parkinson hastalarımızın bir kısmı hastanelere gidemiyor ve dolayısıyla da hekimlerinden sağlık durumları hakkında bilgi alamıyor. Parkinson'da Yanımda aplikasyonu sayesinde, hastaların günlük ve haftalık durumları izlenebiliyor, ayrıca beslenme ve egzersiz önerileriyle tedavisine katkı sağlanıyor."

Alzheimer'ın Sesi uygulamasında ise hasta ve hasta yakınlarının Alzheimer'la ilgili merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını bulabilmeleri için çalıştıklarını aktaran Mülazımoğlu, bu uygulamalar sayesinde hem hasta, hem hasta yakını, hem de hekimlerin zaman tasarrufu sağlayacağını, aralarında sürekli bir iletişimin oluşacağını bildirdi.

Parkinson'da Yanımda uygulaması, hastalara yönelik iletilen soruların yanıtlanmasıyla kişiselleştirilebiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, yaklaşık 150 bin Parkinson, 600 bin Alzheimer hastası bulunan Türkiye'de, hastalık seyrinin takibi ve bakım konusunda hasta yakınlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu nedenle yenilikçi çözümlerin varlığı hastaların tedaviye uyumunda büyük önem taşıyor.

Alzheimer hastaları için hazırlanan Alzheimer'ın Sesi ve Parkinson hastaları için hazırlanan Parkinson'da Yanımda uygulamalarıyla hasta, hasta yakını ve hekimlere birçok fayda sağlanması amaçlanıyor.

Telefon hafızasında çok yer kaplamayacak boyutta tasarlanan Parkinson'da Yanımda uygulaması, hastalara yönelik iletilen soruların yanıtlanmasıyla kişiselleştirilebiliyor.

Aplikasyon tarafından kaydedilen bilgiler, hekimlerle paylaşılabiliyor, bu sayede hasta-hekim iletişimi aksamamış oluyor. Uygulamayla, hasta yakınları açısından güç olan bakım sürecine destek olunması amaçlanıyor.

İçeriğinde yer alan denge ve koordinasyonu artıracak fizyoterapi önerileri, yüz ve nefes egzersizleri ve beslenme önerileri sayesinde hasta yakınları ve hasta arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulmasına ve tedaviye uyumlu bir süreç izlenmesine katkı sağlanıyor.

Hastanın elindeki titremenin şiddetini ölçüyor, sosyalleşmeye katkı sağlıyor

Parkinson'da Yanımda uygulamasında daha önce teknoloji anlamında başka aplikasyonlarda yer almayan tremor (el titremesi) testi de yer alıyor.

Uygulama, Parkinson hastalarının yüzde 80'ninde görülen tremorun şiddetini ölçümleyebiliyor.

Uygulamaya yerleştirilen günün sözü, günün şarkısı gibi içeriklerle, depresyon görülme oranı çok yüksek olan ve sosyalleşmenin önemli olduğu Parkinson hastalarının keyifli vakit geçirmesine katkı sağlanıyor.

Hastaların mobil uygulama ekranında günlük olarak yayınlanan sözler ve şarkıları yakınlarıyla paylaşarak daha fazla sosyalleşmesi ve hayatın içinde kalması amaçlanıyor.

Tamamen ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalara, IOS işletim sistemli mobil cihazlarda App Store ve Android işletim sistemli mobil cihazlarda ise Google Play üzerinden ulaşılabiliyor.

Abdi İbrahim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim'den Parkinson ve Alzheimer hastalarına iki yeni uygulama - Son Dakika Ekonomi

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