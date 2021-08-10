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Abdi İbrahim'den yangın bölgesine teçhizat ve ilaç yardımı - Son Dakika

Abdi İbrahim'den yangın bölgesine teçhizat ve ilaç yardımı

10.08.2021 16:01
Abdi İbrahim'den yangın bölgesine teçhizat ve ilaç yardımı, System.String[]

Abdi İbrahim, orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla bölgesine destek olmak için harekete geçti.

Abdi İbrahim, orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla bölgesine destek olmak için harekete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgenin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yangınla mücadele eden ekiplere dağıtılmak üzere cilt kremi, yanmaz eldiven, yanmaz tulum, yanmaz çorap, yanmaz ayakkabı, karbon maske ve el fenerlerinin yer aldığı yardım tırı, 4 Ağustos tarihinde Borusan Lojistik iş birliği ile Abdi İbrahim Esenyurt tesislerinden yola çıktı ve 5 Ağustos'ta Muğla'ya ulaştı.

Eş zamanlı olarak, Abdi İbrahim bünyesinde başlatılan kampanya ile şirket çalışanlarının yangın bölgelerindeki ihtiyaçları göz önüne alarak yaptığı bağışlar da 9 Ağustos itibarıyla Milas'a ulaştı.

Açıklamada, Abdi İbrahim yönetiminin, koordinasyon çalışmalarını yürüten yetkililerce belirlenen ihtiyaç listeleri üzerinden yardımlarının devam edeceği hatırlatılarak şunlara vurgu yapıldı:

"Afet bölgesine ülkemizin dört bir yanından yardımlar geliyor. Bizler de bu süreci en başından beri yakından takip ediyoruz. Görüştüğümüz yerel yöneticiler önceliğin yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak ekipmanlar ve krem olduğunu bizlere ilettiler. İlk aşamada, Abdi İbrahim olarak, tespit edilen acil ihtiyaçları temin ve teslim ettik. Yangınların söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlamasının ardından, Abdi İbrahim Vakfı'nın öncülüğünde, yangında zarar gören bölgelerde uzun vadede değer yaratacak ve sürdürülebilir yardımlar sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Abdi İbrahim, Karbon, Yangın, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim'den yangın bölgesine teçhizat ve ilaç yardımı - Son Dakika Ekonomi


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