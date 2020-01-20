Abdi İbrahim'den yeni yılda yeni görevlendirmeler

Abdi İbrahim, organizasyon yapısında yeni bir yapılanmaya giderek yönetim kadrolarını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapılan yeni görevlendirmeler çerçevesinde; Neslihan Günel, Türkiye Kimyasal Ürünler Tesis Direktörlüğü, Can Polat Teker, AIGP Kazakistan Tesis Direktörlüğü ve Özgür Karaca ise Azerbaycan & Gürcistan Ülke Müdürlüğü görevine getirildi.

Abdi İbrahim, kadrosundaki yeniliklerle 2020'ye güçlü bir giriş yaptı. Hedeflerine ulaşmak için strateji yol haritasında bulunan adımları başarıyla atan Abdi İbrahim, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Yapılan pozisyon değişiklikleriyle birlikte; Abdi İbrahim Global Pharm (AIGP) Kazakistan Fabrika Direktörü olarak görev yapan Neslihan Günel Abdi İbrahim Türkiye Kimyasal Ürünler Tesis Direktörü, Abdi İbrahim Remede Pharma (AIRP) Cezayir Tesis Direktörü olarak görev yapan Can Polat Teker ise AIGP Kazakistan Tesis Direktörü oldu.

Ayrıca Azerbaycan Ülke Müdürü olarak görev yapan Özgür Karaca ise Azerbaycan & Gürcistan Ülke Müdürü görevine atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Neslihan Günel, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Biyoteknoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Koç Üniversitesi'nde Turquality Yönetici Geliştirme Programını bitiren Günel, iş yaşamına 2002 yılında Abdi İbrahim'de Likit Üretim Mühendisi olarak başladı.

Abdi İbrahim'de sırasıyla Likit Üretim ve Ambalaj Yöneticiliği, Katı Üretim Yöneticiliği, Teknik Operasyonlar Yöneticiliği, Ürün Transfer ve Validasyon Müdürlüğü görevlerini yürüten Günel, bu görevinde başta Cezayir, Güney Kore, Japonya, Avrupa ve Kanada olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda teknoloji transfer projelerinde yer aldı.

Nisan 2016 yılından bu yana AIGP Kazakistan Tesis Direktörlüğü görevinde üretim, kalite kontrol, Ar-Ge ve tüm teknik faaliyetler ile ilgili operasyonların yürütülmesinden sorumlu oldu. Ocak 2020 itibariyle Abdi İbrahim Türkiye Kimyasal Ürünler Tesis Direktörlüğüne getirildi.



2001 yılında Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Kimya Anabilim dalından mezun olan Can Polat Teker, aynı dalda doktorasına devam ediyor.Teker, 2002 yılında Pharma Vision'da Üretim Operatörü olarak başladığı kariyerine Abdi İbrahim'de 2003-2006 yıllarında Ar-Ge Uzmanı ve Ar-Ge Takım Lideri olarak devam etti.Teker, Novartis'te 2006-2010 yılları arasında Farmasötik Teknoloji Uzmanı ve Yalın Üretim Altı Sigma Kara Kuşak olarak, 2010-2012 yılları arasında Deva Holding'te Teknoloji Transferi Müdürü ve 2012'de yeniden Novartis'e katılarak 2012-2013 yılları arasında Novartis Singapur üretim tesisinde Üretim Bilimi ve Teknolojisi Müdürlüğü, 2013-2017 yılları arasında Novartis'in Sandoz Gebze 2 tesisinde Üretim Müdürü ve Üretim Bilimleri ve Teknolojisi Direktörü olarak görev yaptı.

2009 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde İlaç Endüstrisinde Yönetim yüksek lisans programında öğretim üyeliği yapan Teker, 16 Ekim 2017 tarihinde Abdi İbrahim bünyesine yeniden katılarak Abdi İbrahim Remede Pharma Cezayir Üretim Tesisi Direktörü görevine atandı.



Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitiren Özgür Karaca iş hayatına Pfizer'de başladı. Pfizer'de sırasıyla; Tıbbi Tanıtım Temsilcisi, Eğitim ve Geliştirme Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve Azerbaycan Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Karaca, 2013 yılında Kafkasya Genel Müdürlüğüne atandı. 2015-2017 yılları arasında Abbvie'de Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2017 yılında Abdi İbrahim bünyesine katılan Karaca, bir süre Tanıtım Müdürü olarak çalışmasının ardından Azerbaycan Ülke Müdürlüğü görevini üstlendi. Ocak 2020 itibariyle ise Abdi İbrahim Azerbaycan & Gürcistan Ülke Müdürlüğü görevine getirildi.