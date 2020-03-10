Abdi İbrahim'e "En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abdi İbrahim'e 'En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması' ödülü - Son Dakika

Abdi İbrahim'e "En Çok Marka Başvurusu Yapan İlaç Firması" ödülü

11 dakika önce

Abdi İbrahim, 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'En çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Abdi İbrahim'e

Abdi İbrahim, 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'En çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birincilik ödülünü aldı.


Abdi İbrahim açıklamasına göre, 108 yıldır faaliyetlerini sürdüren Abdi İbrahim, Ar-Ge alanındaki ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi Ar-Ge Ödülleri kapsamında 'en çok marka başvurusu yapan ilaç firması' kategorisinde birinci oldu. Ödülü, şirket adına Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude ve ekibi aldı.


Kongreye 7 poster ve 2 sözlü sunum ile katılım gösteren Abdi İbrahim, bir posteriyle de 3'üncülük ödülü kazandı.

"İlaç Ar-Ge'si ve üretimi konusunda bir merkez olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Udaya Kumar Dude, üretim faaliyetlerini genişletmek ve çeşitlendirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Dude, "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. Ar-Ge ve üretim altyapı¬mızı her geçen gün güçlendirerek, dünyayla yarışır standartlarımızı işbirliği yaptığımız şirketlerin de hizmetine sunuyor ve birlikte projeler geliştiriyoruz. Yurt dışı ve yurt içi hedeflerimiz doğrultusunda, ilaç Ar-Ge'si ve üretimi konusunda bir merkez olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge ekosistemimizin daha da kuvvetlenmesinin bizi daha da üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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