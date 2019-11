Abdi İbrahim'e yeni bilgi sistemleri ve teknolojileri direktörü

Abdi İbrahim'de Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü görevine Koray Kurt getirildi.



Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası güçlü bir marka olma yolunda yenilikçi ürün ve hizmetleri, cesur ve öncü girişimleriyle dokunduğu hayatları iyileştirmek için 107 yıldır çalışmalarını tutkuyla sürdüren Abdi İbrahim, deneyimli isimlerle kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Bu çerçevede sektörün tecrübeli isimlerinden Koray Kurt, Abdi İbrahim'de Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü olarak göreve başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü mezunu olan Koray Kurt, Mercedes-Benz ve Sarar firmalarında yazılım sorumlusu olarak görev yaptı.



Aventis-Pasteur, Sanofi-Aventis İlaç'ta Bilgi Sistemleri Operasyon, Destek ve Network Müdürü ve sonrasında Bilgi Sistemleri Müdürü olarak çalışan Koray Kurt, son olarak Kalyon Grup'ta IT Müdürü, Grup IT Müdürü ve Kalyon Holding Grup IT Direktörü pozisyonlarında görev aldı.