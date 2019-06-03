Abdi İbrahim ile Alvotech'ten biyoteknolojide stratejik ortaklık

Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, ilaç firması Abdi İbrahim, İzlandalı ilaç firması Alvotech ile biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve piyasaya sunulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması yaptı.

Söz konusu anlaşmanın imza töreni, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu ve Alvotech Yönetim Kurulu Başkanı Robert Wessman'ın katılımıyla Abdi İbrahim Tower'da gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında, Abdi İbrahim, ilk etapta romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki tedavilerde kritik yeri olan biyoteknolojik ürünleri ileri teknolojiye sahip AbdiBio tesisinde üreterek sağlık sektörüne sunmaya başlayacak. İlerleyen dönemlerde bu stratejik iş birliğine yeni ürünlerin eklenmesi de planlanıyor.

Alvotech'in İsviçre ve Almanya'da Ar-Ge ve klinik çalışma yönetim merkezleri, İzlanda merkezli üretim tesisleri ve ABD'de fikri mülkiyet ve mevzuat uyum merkezi bulunuyor.

Küresel pazarlar için yüksek kalite biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine odaklanan Alvotech, İzlanda'nın Reykjavik bölgesinde bulunan yeni biyoteknolojik üretim tesislerinde üretilen geniş bir ürün gamına sahip bulunuyor.

Hücre hattı geliştirmeden üretime kadar tüm değer zinciri boyunca biyoteknolojik ürün yaratma konusunda uzman olan Alvotech ile Abdi İbrahim arasındaki stratejik ortaklık, neredeyse tamamı ithal olan biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve ülkeye teknoloji transferi konusunda önemli bir adım olma niteliği taşıyor.

- "Türkiye'yi üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranının yüzde 20'lere ulaştığını hatırlatarak, biyoteknolojik ilaçların ağırlığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ettiğini vurguladı.

Abdi İbrahim'in 107 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Barut, iyileştirme tutkusuyla Türkiye ekonomisine ve ilaç sektörüne ileri teknoloji yatırımlarla güçlü katkılarda bulunduklarını kaydetti.

Barut, biyoteknoloji alanındaki yatırımlarıyla da öncü rolllerini sürdürdüklerini belirterek, biyoteknolojiyi stratejik önceliklerinden birisi olarak belirlediklerinin altını çizdi.

Bu alana odaklanmalarının ardındaki etkenlere değinen Barut, şunları kaydetti:

"Türkiye ilaç pazarında ithal ürünlerin yüzde 33'ünü biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Pazarda bulunan biyoteknolojik ürünlerin tamamına yakını ithal. Abdi İbrahim olarak, tamamen ithalata dayalı bir biyoteknolojik ilaç tedarik modelinin ülkemiz açısından sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştiriyoruz.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı biyoteknoloji tesislerinden birini hayata geçirirken ithalatına bağımlı olduğumuz bu önemli ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesini hedefledik. Türkiye'yi üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem hastaların bu ilaçlara erişiminin artacağına hem de dış ticaret açığında gerçekleşecek düşüşle ülke ekonomisine değer katacağımıza inanıyoruz."

- "Anlaşmayı ilerleyen dönemlerde farklı yenilikçi ürünlerle genişletmeyi planlıyoruz"

Nezih Barut, Abdi İbrahim'in ilaçta yerlileşme hamlesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Biyoteknolojik ürünler için stratejik ortaklık yaptığımız Alvotech'in ürünlerini bu anlaşmayla tesislerimizde üreteceğiz. Anlaşma çerçevesinde romatoloji, immünoloji, dermatoloji ve gastroenteroloji alanındaki biyoteknolojik ürünlere yönelik teknoloji transferi çalışmalarımız başlayacak. İki şirket arasındaki bu anlaşmanın, uzun vadeli iş birliğimizin ilk adımı olduğuna inanıyor, anlaşmayı ilerleyen dönemlerde farklı yenilikçi ürünlerle genişletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alvotech Yönetim Kurulu Başkanı Robert Wessman da Abdi İbrahim ile stratejik iş birliğine başlamış olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Alvotech'in katma değeri yüksek biyobenzer ürün portföyünün, Abdi İbrahim'in üstün pazar deneyimi ve yerel üretim kapasitesiyle bir araya gelmesiyle birlikte Türkiye'deki hastalar için fayda sağlayarak yüksek kalitede biyobenzer ürünlere erişimi artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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