Abdi İbrahim'in Türk ilaç pazarına sunduğu ilaçlar sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf ettirdi - Son Dakika

Abdi İbrahim'in 2019-2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece 3 ilk eş değer ilacı ve 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye'nin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı.

Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne ve ülke ekonomisine katkısını ortaya koyduğu sosyoekonomik etki raporunu açıkladı.

Şirketin 2020 yılı Türkiye faaliyetlerini kapsayan "Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim'in Türkiye'deki Sosyoekonomik Etkisi" raporuna göre, yerel operasyonları sonucunda ekonomiye 25 milyon dolarlık vergi katkısı sağlayan Abdi İbrahim, küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak Türkiye'ye 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmasını sağladı.

Şirket, uluslararası pazarlardaki etkin dağıtım ağı üzerinden de 60'tan fazla ülkeye yurt dışı satışlar hariç olmak üzere 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmaları ve yeni yatırım planları ile bu yıllık etkinin 2023 itibarıyla yaklaşık 2 kat büyümesi öngörülüyor.

Açıklamaya göre, bütünsel sağlık konusunda da Abdi İbrahim, önleyici ilaçlardaki 21 ürünü ve toplam 128 farklı tedavi alanındaki ilaçlarıyla piyasanın öncüsü oldu. 30'dan fazla lisansörle iş birliği kurarak Türkiye'de ihtiyaç sahiplerinin kritik tedavi alternatiflerine ulaşmasını sağladı.

Abdi İbrahim'in 2019-2021 döneminde Türk ilaç pazarına sunduğu sadece 3 ilk eş değer ilacı ile 2018 yılında onkoloji alanındaki ilk biyobenzer ilacı sayesinde Türkiye'nin sağlık harcamalarında 80 milyon dolar tasarruf sağlandı.