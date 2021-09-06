Abdi İbrahim'in Yetenek Radarı projesine Stevie'den bronz ödül

Abdi İbrahim, Yetenek Radarı işe alım programı ile tüm dünyada örnek insan kaynakları uygulama ve çözümlerini ödüllendiren Stevie for Great Employers tarafından bronz ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, deneyimli tıbbi tanıtım temsilcisi işe alım ve aday takip süreçlerini yürüttüğü Yetenek Radarı projesi ile 2021 Stevie Awards for Great Employers ödüllerinde Aday Değerlendirme ve/veya Takip Çözümleri kategorisinde bronz ödül aldı.

Tüm dünyada örnek insan kaynakları uygulama ve çözümlerini ödüllendiren ve bu yıl 6.'sı düzenlenen 2021 Stevie Awards for Great Employers yarışmasına, 29 farklı ülkeden 950'den fazla firma aday oldu.

Abdi İbrahim'in Yetenek Radarı projesi işe alım süreçlerinin uçtan uca yürütüldüğü ve aday takibinin gerçekleştirildiği yapay zeka temelli çözümlerinden faydalanarak maksimum dijitalleşme ile gerçekleştirdiği bir işe alım sistemi. Bu sistem sayesinde Abdi İbrahim şirkette sürdürülebilir başarı kültürünü yaygınlaştıracak, başarı profiline uyumlu adayların işe alımını gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan ve Kültür Grup Başkanı Hakan Onel, pandemi etkisiyle istihdam olanaklarının daraldığı bir dönemde de yeni iş imkanı oluşturduklarını belirtti.

Onel, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim'i tarif eden cesaret, tutku ve sorumluluk, her türlü konjonktürde yolumuzu aydınlatan vazgeçilmez değerlerimizdir. Yatırım, üretim ve istihdamı sadece işimizi büyütecek öncelikler olarak değil ülkemize ve sektörümüze karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeni işe alım programımız da bu yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. İstihdam olanakları yaratmaya ve Türkiye'nin ilaçta bölgesel bir güç olma iddiasını destekleyen yatırımlara bundan sonra da devam edeceğiz. Türkiye'nin yeteneklerine yönelik yatırımın Türkiye'nin geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz ve Yetenek Radarı projesi ile sektörün başarılı profesyonellerine parlak bir kariyerin kapılarını aralıyoruz. Bu alandaki başarımızı tescilleyen bu ve benzeri ödüller bizi istihdam alanında fayda sağlayacak proje çalışmalarımızın devamı için daha da cesaretlendiriyor, heyecanlandırıyor."