Abdi İbrahim, İSO 500 listesinde 8 basamak birden yükseldi

Abdi İbrahim, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinin belirlendiği 2020 yılı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde önceki yıla göre 8 basamak yükselerek 89. sıraya yerleşti.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, İSO 500 Araştırması'nın 2020 sonuçlarında Abdi İbrahim, 8 basamak birden yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Süha Taşpolatoğlu, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği İSO 500 listesinde 89. sırada yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İSO 500 sıralamasında hem sektör lideri olmanın hem de 8 basamak birden yükselmenin gururunu yaşıyoruz. Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Abdi İbrahim olarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bu zorlu dönemde hem ülkemizde hem yurt dışında önemli yatırımlara imza attık. 2021'de de aynı azimle çalışıyoruz. Aşı üretimi ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. 2021 yılında toplamda 100 milyon dolarlık yatırım bütçemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurt dışında da hem mevcut yatırımlarımızı kuvvetlendirmeyi hem de yeni şirket satın alım fırsatlarını takip ediyoruz. Abdi İbrahim olarak yurt içindeki liderliğimizi pekiştirmenin yanı sıra uluslararası pazarlarda da büyümeye devam edeceğiz."