Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'yı ortağıyla satın aldı - Son Dakika

Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'yı ortağıyla satın aldı

Abdi İbrahim, ilaç sektörünün önde gelen ülkesi İsviçre'de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın aldı.

Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'yı ortağıyla satın aldı, System.String[]

Abdi İbrahim, ilaç sektörünün önde gelen ülkesi İsviçre'de kurulu 83 yıllık OM Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın aldı.

Şirketin düzenlediği online basın toplantısında, Abdi İbrahim'in ilaç şirketi OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alarak, Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk ve tek Türk ilaç şirketi olarak tarihe geçtiği belirtildi.

Toplantıda konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, OM Pharma'nın tamamının İsviçreli bir ortak girişim grubuyla birlikte 500 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 4,2 milyar TL) bedel ile satın alındığını, bu işlem sonucunda şirketin yüzde 28,5 hissesinin girişim grubunun tek yabancı ortağı Abdi İbrahim'in olduğunu söyledi.

Barut, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim, tam 108 yıldır hayatı iyileştirme misyonu ile ilaç sektöründe faaliyet gösteriyor. 18 yıldır pazar lideriyiz. Şirketimizin stratejisi 5 yıl önce karar verdiğimiz üzere 4 ana başlıkta oluşuyor. Birincisi, mevcut ve yeni ürünlerle toplam ilaç pazarından daha fazla büyümek; ikincisi, üretim hizmetlerinde büyümek; üçüncüsü uluslararası pazarlarda büyümek; dördüncüsü ise yurt dışında bir ilaç şirketi satın almak veya ortak olmak. Bu stratejilerimiz doğrultusunda kararlıkla ilerliyoruz. Bugün yurt dışında etkin bir global oyuncu olma hedefimize doğru tarihi bir adım attık. Tarihte ilk kez bir Türk şirketi, ilacın anavatanı İsviçre'de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan OM Pharma'ya ortak oldu. Abdi İbrahim ortaklığın tek ilaç üreticisi olarak, şirketin stratejik ortağı haline geldi. Bugün yıllardır birlikte çalıştığımız lisansör firmamız ile ortak olduğumuz ve yönetim kuruluna girdiğimiz gündür. Bugün Türk ilaç şirketleri yabancı şirketine satılır algısını tersine çevirdiğimiz gündür. Yalnız kendi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için değil, sektörümüz ve Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz için gururluyum."

Bu ortaklığın hem yurt dışında büyüme hem global bir şirket olma hem de biyoteknoloji alanında daha iddialı hale gelme yönünde attıkları çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Barut, "Bugün 3 kuşaktır Türk ilaç sektörüne hizmet veren bir ailenin temsilcisi olarak yalnız Abdi İbrahim için değil Türkiye ve sektör adına bir hayali gerçekleştirmenin adına, bir hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. OM Pharma 1937'de kurulmuş köklü İsviçre şirketi. Şirkette 340 kişi çalışmaktadır. Şirketin 30'dan fazla markası bulunmakta ve ilaçları 65 ülkeye satılmaktadır. OM Pharma kimyasal ilaçların yanı sıra solunum yolları alanında biyoteknoloji ilaçları üretip satışını yapmaktadır. Bu ortaklığın sinerjisi sayesinde OM Pharma'nın tüm dünyaya sattığı bazı kimyasal ürünler artık Abdi İbrahim'in tesislerinde üretilecek ve dünyaya İstanbul'dan dağıtılacaktır. OM Pharma'nın bulunup Abdi İbrahim'in bulunmadığı Çin, Amerika, Rusya ve Latin Amerika gibi büyük pazarlarda Abdi İbrahim ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapma imkanımız olacaktır. Aynı şekilde OM Pharma'nın bulunmadığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında şirketin ürünlerinin Abdi İbrahim tarafından satış ve pazarlaması yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Biyoteknoloji ilaç pazarı sürekli büyüyor"

Barut, OM Pharma ile yapılan stratejik ortaklığın, şirketin bugünü ile değil özellikle biyoteknoloji alanında potansiyeli dikkate alınarak, şirketin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Biyoteknoloji ilaç pazarının sürekli büyümekte olduğunu belirten Barut, bu ilaçların Türkiye'deki payının yüzde 23'e, dünyadaki pazar payının şu anda yüzde 30'a dayanmış bulunduğunu kaydetti.

Barut, "Ortaklık anlaşmamız çerçevesinde biyoteknoloji ilaçların Ar-Ge'si ve klinik çalışmalarına 250 milyon İsviçre frangı yani 2,1 milyar TL harcayacağız. Bu sayede biyoteknoloji ilaç üretiminde teknik bilgimizi artıracak, nitelikli insan kaynağımız için yurt dışında yeni kariyer imkanları oluşturacak, biyoteknoloji alanındaki uzmanlık ve know-how açığımızı kapatacak ve her geçen sene daha da gelişen bu pazarda hem Türkiye'de hem yurt dışında Abdi İbrahim'in pazar payını büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Türk, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdi İbrahim İsviçreli OM Pharma'yı ortağıyla satın aldı - Son Dakika

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