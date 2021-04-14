Abdi İbrahim, Organizasyon 2025'le geleceği bugünden yakalayacak - Son Dakika

Abdi İbrahim, Organizasyon 2025'le geleceği bugünden yakalayacak

14.04.2021 11:33
Abdi İbrahim, Organizasyon 2025'le geleceği bugünden yakalayacak, System.String[]

Türk ilaç sektörünün 19 yıldır kesintisiz pazar lideri olan Abdi İbrahim, çağın taleplerine yanıt verebilmek ve Vizyon 2025 stratejisinde ortaya konulan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, yeni bir organizasyonel yapılanmayı hayata geçirdi.

Türk ilaç sektörünün 19 yıldır kesintisiz pazar lideri olan Abdi İbrahim, çağın taleplerine yanıt verebilmek ve Vizyon 2025 stratejisinde ortaya konulan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, yeni bir organizasyonel yapılanmayı hayata geçirdi.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, iş dünyasının değişen taleplerine yanıt verebilmek amacıyla, organizasyonel bir yapılanmaya gitti.

Şirketin Vizyon 2025 stratejisine paralel hayata geçirilen ve Organizasyon 2025 adı verilen yapılanmayla, çağın gerektirdiği çevikliğe sahip bir yönetim anlayışı hedefleniyor.

Yeni yapılanmayla önemli atamalar

Açıklamada verilen bilgilere göre, Organizasyon 2025, Abdi İbrahim'in uzun vadeli stratejileri doğrultusunda şirket organizasyonunun 2025 yılında nasıl olacağına yönelik geliştirilen senaryolardan hareketle oluşturuldu.

Daha verimli bir iş modeli ve iş sürekliliği vadeden bu yapılanma kapsamında yeni birimler oluşturulurken, mevcut bazı birimlerin de görev kapsamı güncellendi.

Bu çerçevede atılan adımlar ve yapılan görevlendirmeler özetle şu şekilde:

Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı oluşturuldu ve bu göreve Dr. Oğuz Mülazımoğlu atandı. Bu başkanlık bünyesinde bazı bölümler birleştirildi, Genel Tedaviler Grup Direktörlüğü ile Özel Tedaviler Grup Direktörlüğü oluşturuldu. Genel Tedaviler Grup Direktörlüğü'ne Figen Bilgen, Özel Tedaviler Grup Direktörlüğü'ne de Çiğdem Yılmaz atandı.

Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı bölümü, Uluslararası Pazarlar Grup Başkanlığı olarak değişti ve grup başkanlığı görevine Köksal Ülgen atandı.

Yurt içi ve yurt dışı tüm tedarik süreçleri yeniden yapılandırıldı. Tedarik Zinciri Grup Başkanlığı oluşturuldu ve bu göreve Altuğ Uysal atandı.

Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim ile İş Geliştirme ve Ar-Ge direktörlüklerinin eşgüdümlü ve entegre olarak çalışabilmeleri amacıyla İş ve Ürün Geliştirme Grup Başkanlığı oluşturuldu.

Hukuk İşleri Direktörlüğü, Hukuk İşleri ve Uyum Direktörlüğü adı altında CFO'ya bağlandı

Yeni Ürün, Süreç İyileştirme ve Projeler Müdürü olarak görev yapan Ramazan Karaduman, AbdiBio Ar-Ge ve Projeler Direktörü olarak terfien atandı. Karaduman, AbdiBio Grup Başkanlığı'na yeni bir atama yapılana dek AbdiBio tesisinin yönetiminden de sorumlu olacak.

Hukuk İşleri Direktörlüğü, uyum fonksiyonunu da kapsayacak şekilde Hukuk İşleri ve Uyum Direktörlüğü adı altında Mali İşler Direktörüne (CFO) bağlandı.

Strateji ile ilgili tüm süreçlerin koordinasyonundan ve inovasyondan sorumlu olacak Strateji Koordinasyon ve İnovasyon Ofisi Müdürlüğü kuruldu.

Abdi İbrahim Otsuka bünyesinde Şirket Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Elif Elkin, Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü unvanı ile çalışmalarına devam edecek.

İK yerine İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı yapısı iç iletişim fonksiyonunu da kapsayacak şekilde yeniden tasarlanarak İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı oluşturuldu. Bu göreve Hakan Onel atandı.

Bunun yanı sıra Pazarlama ve Satış İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Engin Dirik, Pazarlama ve Satış İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Esenyurt Kampüs İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Gencer de Esenyurt Kampüs İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerine getirildi.

"Hedeflerimize çok daha güçlü ilerleyeceğiz"

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Süha Taşpolatoğlu, yeni organizasyon yapısının önem taşıdığını belirterek, "Değişen dünyanın iyileştiren gücü Abdi İbrahim, yeni organizasyonel yapılanması ve Abdi İbrahim ailesinin yeni üyeleriyle birlikte, Vizyon 2025 stratejisinde ortaya konulan ulusal ve global hedeflere doğru, çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyecektir. Yeni organizasyonel yapımızın şirketimiz için hayırlı olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim, Hukuk, İlaç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdi İbrahim, Organizasyon 2025'le geleceği bugünden yakalayacak - Son Dakika


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