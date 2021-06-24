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Abdi İbrahim Otsuka, çalışanlarına "Öyle Söyleme!" eğitimi - Son Dakika

Abdi İbrahim Otsuka, çalışanlarına "Öyle Söyleme!" eğitimi

24.06.2021 10:32
Abdi İbrahim Otsuka, çalışanlarına

Abdi İbrahim Otsuka (AİO), ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylere yönelik dilde damgalama konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Öyle Söyleme!" hareketi konusunda çalışanlarına eğitim verdi.

Abdi İbrahim Otsuka (AİO), ruhsal hastalıklarla yaşayan bireylere yönelik dilde damgalama konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Öyle Söyleme!" hareketi konusunda çalışanlarına eğitim verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Online Eğitim Platformu üzerinden verilen eğitimlerde binin üzerinde çalışana ulaşıldı.

Abdi İbrahim Otsuka Kıdemli Medikal Müdürü Dr. Hasan Akalın liderliğinde, psikiyatri uzmanları ve hasta dernekleri başkanları tarafından dijital platform üzerinden verilen eğitimlerde, ruhsal hastalıklarda damgalama, damgalamanın tarihçesi, dilde damgalama ve "Öyle Söyleme!" hareketinin amaçları anlatıldı.

Avrupa Birliği'nin ruhsal hastalıklarla ilgili gerçekleştirdiği en son araştırmaya göre her dört kişiden biri ruhsal yardıma ihtiyaç duyuyor.

Ancak uzmanlar, damgalanma nedeniyle ruhsal hastalıkların tedavisinde genellikle gecikme ve aksama yaşandığına dikkati çekiyor.

Toplum tarafından dışlanacakları korkusuyla tedavilerini aksatan psikiyatri hastaları ise işlev kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor.

AİO'nun 2019 yılında yaptırdığı Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık araştırmasına göre, şizofreni toplumda bilinirliği yüksek bir hastalık olmasına rağmen, halk arasında negatif bir algıya sahip.

Araştırmaya göre, toplumun dörtte biri şizofreni hastalarının hiçbir zaman iyileşmeyeceğini ve çalışamayacağını, beşte biri ise hastane dışı ortamda yaşayamayacağını düşünüyor.

Bu sonuç, çağdaş tıp ve bilimsel anlayış ile toplumu oluşturan bireyler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, toplumu oluşturan bireyler, şizofreni hastalarına yakın olmak istemiyor. Durum böyle olunca şizofreni hastasının yalnızlığı, toplumun duyarsızlığı ya da kayıtsızlığı ile daha da derinleşiyor.

AİO tarafından dilde damgalamayı bitirmeye yönelik başlatılan "Öyle Söyleme!" hareketi, öncelikle herkesi kendi düşünce ve sözlerinde bir davranış değişikliği başlatmaya çağrı yapıyor.

Hareket, toplumu, günlük dilde ruhsal hastalıklara olumsuz anlam yükleyen damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyor.

"Şizofreni hastaları ve aileleri, hastalıktan ziyade damgalamadan zarar görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Grup Müdürü Zeynep Alptekin Basa, dilde damgalama konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Abdi İbrahim çalışanlarına da eğitim verdiklerini belirtti.

Basa, şunları kaydetti:

"Şizofreni hastaları ve aileleri, hastalıktan ziyade damgalamadan zarar görüyor. Günlük hayatta kullanılan dilde ruhsal hastalık yaşayan insanları rencide edici ve ayrıştırıcı pek çok ifade ve söylem kullanılabiliyor. Kullandığımız her bir kelime bir başkasının canının yanmasına sebebiyet verebilir. Hastalığa ve hastalara yönelik tutumların, yanlış inanışların ve önyargıların değişmesi toplumun eğitilmesiyle mümkündür. Damgalama ile mücadelede, kişilerarası, toplumsal, endüstriyel, yönetsel, hükümet politikalarını da içine alan bir önlem uygulaması ile gerçekleştirilmelidir. Kullanılan dilin ve ifade biçimlerinin de damgalamada önem taşıdığı göz önünde bulundurularak, bu alanda yapılacak çalışmaların ve girişimlerin damgalamayı azaltmada katkı sağlayacağından eminiz."

Avrupa Birliği, Hasan Akalın, şizofreni, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Abdi İbrahim Otsuka, çalışanlarına 'Öyle Söyleme!' eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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