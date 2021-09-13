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Abdi İbrahim Otsuka'nın kurucu ortağı Otsuka 100 yaşında - Son Dakika

Abdi İbrahim Otsuka'nın kurucu ortağı Otsuka 100 yaşında

13.09.2021 11:16
Abdi İbrahim Otsuka'nın kurucu ortağı Otsuka 100 yaşında, System.String[]

Abdi İbrahim Otsuka'nın (AİO) ortağı ve Japonya'nın en köklü ilaç firmalarından Otsuka Grubu, 100'üncü yaşını kutluyor.

Abdi İbrahim Otsuka'nın (AİO) ortağı ve Japonya'nın en köklü ilaç firmalarından Otsuka Grubu, 100'üncü yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otsuka Grubu, dünya çapında 136 üretim tesisi, 29 AR-GE Merkezi ve 47 bin çalışanıyla dünya devleri arasında yer alıyor. Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve ilaç üretiminin yanında çok sayıda farklı alanda faaliyet gösteren 194 şirketi bünyesinde barındıran grup, 1921 yılında Naruto, Tokushima'da kimyasal ham madde üretimiyle faaliyetlerine başladı.

Psikiyatri alanında dünyanın en büyük 3 ilaç firmasından biri olan Otsuka, teşhis ve tedavi amaçlı ilaçlar ile günlük hayatta sağlığı koruma ve iyileştirmeyi destekleyen besin takviyeleri gibi ilaç sanayinin iki ana kolunda hizmet veriyor. Grubun diğer iş kollarında ise gıda, kimya, tıbbi cihazlar, elektronik, kağıt ve paketleme, nakliye gibi çok farklı sektörler yer alıyor.

İlaç üretimi ise Otsuka Grubu'nun en önemli iş kolunu oluşturuyor. İlaç alanında yurt dışı faaliyetlerinde en önemli ortaklığını ise Türkiye'de Abdi İbrahim ile kurduğu Abdi İbrahim Otsuka oluşturuyor.

Her yıl büyüyen bir ortaklık

Otsuka Grubu ile 109 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim'in güçlü iş birlikleri, 2003 yılına kadar uzanıyor ve iki şirketin asırlık köklü geçmişinden aldığı bilgi birikimi ve tecrübeyle her yıl güçleniyor.

2012 yılında yarı yarıya ortaklık yapısıyla Türkiye ilaç sektöründe Japon ortaklığı ile kurulan ilk ve tek firma olan Abdi İbrahim Otsuka, son 4 yılda cirosunu 7'ye katladı ve 2020'yi 2019'a göre yüzde 70 büyüme ile 222 milyon TL ciro ile kapadı.

Abdi İbrahim Otsuka, Otsuka'nın yenilikçi ürünlerini ve teknolojiyi Türkiye'ye transfer edip Abdi İbrahim'in Türkiye'deki üretim tesislerinde üretiyor, Türkiye dışında Singapur ve Tunus'a da ihraç ederek yerli üretime, dolayısıyla ekonomiye ve endüstriye katkı sağlıyor.

Abdi İbrahim Otsuka, Türkiye'de iki ana tedavi alanına odaklanıyor. Biri merkezi sinir sistemi ve psikiyatri alanında şizofreni, bipolar bozukluk, major depresyon ve otizm gibi hastalıklar, diğeri ise özel uzmanlık bölümüyle hiponatremi, polikistik böbrek hastalığı, kemik iliği transplantasyonu, periferik arter hastalığı gibi daha spesifik alanlar.

"Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otsuka Grup Üst Yönetcisi (CEO) Tatsuo Higuchi, işlerinin bir asırdır devam etmesini ve dünya çapında 32 ülkede 47 bin kişiyle faaliyet gösteren bir şirketler grubu olmalarını sağlayan müşterilere destekleri için teşekkür etti.

Higuchi, "100'üncü yıl dönümümüzü, bu önemli yılı, iş arkadaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte bir araya gelerek tarihimiz üzerine düşünerek ve geleceğe dair bir yol oluşturarak geçirmeyi planlıyoruz. Bir sonraki 100 yıl için hazırlanırken insan sağlığı için vazgeçilmez bir katkı sağlayıcı olmaya odaklanacağız. Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edecek ve 'Otsukalılar olarak dünyadaki herkes için yeni ürünler geliştirme' misyonumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Otsuka (AİO) Genel Müdürü Moonseok Choi ise ortaklıkta 10 yılı geride bırakmaya hazırlandıkları Otsuka'nın 100'üncü yaşını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim Otsuka, nöropsikiyatri alanında güçlü AR-GE'si ile dikkati çeken Otsuka ile 109 yıllık geçmişiyle Türkiye adına büyük yatırımlara imza atan Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim'in güçlerinin birleşmesiyle kuruldu. Türk ilaç sektöründeki ilk ve tek Japon ortaklığı olma özelliğini taşıyan Abdi İbrahim Otsuka olarak hem Abdi İbrahim'in hem de Otsuka'nın gücünü bir araya getiriyoruz. İki ortağın da bir asrı aşan köklü ve güçlü geçmişi, nesillerdir aile üyelerince başarıyla yönetilen şirketler oluşu Abdi İbrahim Otsuka'yı daha da güçlü kılıyor. Bu ortaklığın iki paydaşı, Abdi İbrahim'in ve Otsuka'nın daha asırlarca sektör lideri olarak ülkelerine ve dünyaya sağlık alanında en ileri hizmeti vereceğine inanıyorum. 10'uncu yılına hazırlanan ortaklığımızda asırlık tecrübelerin ışığında dünyadaki herkesin sağlığına ve hayatlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Abdi İbrahim, Türkiye, Japonya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abdi İbrahim Otsuka'nın kurucu ortağı Otsuka 100 yaşında - Son Dakika


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